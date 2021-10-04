Кровать для малыша: какую лучше выбрать?

Детство — это период, когда человек активно растёт. Чтобы обеспечить правильные условия для нормального развития ребёнка, важно максимально комфортно организовать спальное место. Необходимо, чтобы оно соответствовало возрасту и было полностью безопасным. Сегодня производители предлагают множество моделей. Как не потеряться в них и выбрать подходящий вариант поговорим в этой статье.

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Детская кровать: разновидности и требования к изделию

Кровати для детей условно разделяют на несколько видов в зависимости от возраста: для младенцев, для дошкольников, для младших школьников, для подростков.

Для отдельной категории можно выделить ряд особенностей.

Для младенца необыкновенно важно продумать идеально безопасное спальное место. Материал должен быть экологичным и прочным. Крепления — надежными, по возможности скрытыми. Лучше брать изделие с регулируемыми бортиками, чтобы малыш не перелез через них и не упал. Необходимо проследить, чтобы обивка и краска не содержали вредных веществ, которые могут вызвать аллергическую реакцию. На поверхности деталей не должно быть шероховатостей и неровностей, чтобы ребёнок не травмировался.

В интернет-магазине Taburetka.ua есть большой ассортимент детских кроватей

Для детей от 2 до 5 лет кровать должна быть в достаточной мере свободной, с удобным матрасом и небольшими бортиками. Такие дети ещё не слишком спокойно спят и могут упасть во сне.

Для детей младшего школьного возраста важно, чтобы спальное место было достаточно просторным, с матрасом средней жёсткости. В этот период позвоночник ребёнка испытывает большую нагрузку. Нужно создать условия, чтобы растущий организм полностью расслаблялся и восстанавливался во время сна. Можно брать кровать с небольшими бортиками.

Для подростков кровать подходит под требования, что определены для взрослых. Матрас должен быть комфортной жёсткости. Поверхность спального места — свободной.

Если в семье два ребёнка и нужно создать условия для здорового сна двум детям? Кровать двухъярусная — это верное решение в такой ситуации.

В интернет-магазине Taburetka.ua есть большой ассортимент детских кроватей

Благодаря ему можно организовать удобные спальные места даже для детей разного возраста.

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