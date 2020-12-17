Кредит онлайн – новое слово в мире кредитования Метазаг:

С чем ассоциируется слово "кредит"? Чаще всего – это обуза, большие проценты, длительное оформление и унижение. Ни одно из этих понятий даже приблизительно не описывают кредит онлайн – такую форму кредитования, где клиент получает огромные выгоды, комфортные условия и большие суммы, имея при себе только телефон (ноутбук, планшет), паспорт и минимальное количество свободного времени!

Преимущества кредита онлайн

Самое главное преимущество – минимальные затраты времени. На оформление и подтверждение кредита уходит не больше 15 минут. То есть сервис по выдаче кредита – это настоящее спасение в экстренных ситуациях!

Немаловажный факт, подтверждающий, что кредит онлайн действительно удобен, – это минимальное количество необходимых документов. Никаких разрешений, отчётов о налогах и справок о доходах! Нужен лишь паспорт, ИНН, номер карты и номер телефона. Исходя из этого, стоит отметить ещё одно преимущество – такой кредит может получить любой гражданин, достигший совершеннолетия, независимо от места прописки, работы и количества имущества.

Для многих потенциальных заёмщиков препятствием в оформлении кредита становится необходимость подключения поручителя, и эта проблема с лёгкостью решается с помощью онлайн кредита, ведь для его оформления не нужны поручители! Информация о получении денег абсолютно конфиденциальна, а доступ к ней имеет только сам клиент.

Кроме этого, оформить кредит можно в любое время в любой точке мира, ведь обрабатывается заявка в онлайн-режиме – автоматической программой, работающей 24/7.

Как оформить кредит онлайн?

Здесь всё максимально просто. Например, вы решали взять такой кредит на https://www.money24.ua. Перед процедурой нужно найти паспорт и ИНН код, а также иметь перед собой номер банковской карты (любого банка).

Оформление происходит в несколько этапов. Сначала – регистрация заявки на сайте. Для этого нужно зайти на сайт Мани24, выбрать нужную сумму займа, установить сроки погашения кредита и заполнить анкету с личными данными.

После этого начинается рассмотрение заявки. Программа получает информацию о клиенте, рассматривает её на протяжении пары минут и даёт ответ. Далее – третий и, собственно, последний этап операции – зачисление денег. Необходимая сумма переводится на карту клиента.

Невозможно найти более простой путь получение денег, когда они так нужны! Оформляйте кредит, используйте его на своё усмотрение и оставайтесь в безопасности с онлайн-сервисом по кредитованию!

Услуги предоставляет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДИТНЫЕ РЕШЕНИЕ Моне 24" (код ЕГРПОУ 40462908, свидетельство о регистрации ФУ серия ИК № 187 от 11.10.2016 года). Лицензия на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (выдана на основании распоряжения Нацкомфинуслуг № 3118 от 11.07.2017 г..)