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среда, 10 ноября 2021 09:09

Краудфандинг-платформа ERITS дала старт отбору лучших стартапов с MVP

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Краудфандинг-платформа ERITS дала старт отбору лучших стартапов с MVP
ERITS – платформа для стартапов и блокчейн проектов

Новый продукт - ERITS - краудфандинг-платформа для стартапов и блокчейн проектов стартует 14 ноября. Лучшие идеи будут представлены сообществу инвесторов.

Стартапы в сфере развития космических и инновационных технологий, а также технологий, способных улучшить жизнь людей, получили возможность разместиться на краудфандинг-платформе ERITS с 14 ноября. ERITS — это новый продукт компании ООО "Сагитов", на ней будут собраны и представлены перед инвесторами лучшие стартапы в сфере развития космических и инновационных технологий, а также технологий, способных улучшить жизнь людей.

Участникам необходимо соответствовать нескольким условиям: необходимо четко прописать цель и миссию проекта, рассчитать экономику, создать минимально-жизнеспособный продукт (MVP) и подготовить презентацию на 3-5 минут.

Количество бюджетных публикаций ограничено. Размещение участников на платформе ERITS платное. Прошедшие отбор участники получают возможность быть представленными инвесторам и получить финансирование от бизнес-ангелов и венчурных инвесторов.

В марте 2022 года ERITS планирует запустить и свой собственный стартап, направленный на тестирование добычи криптовалюты в космическом пространстве, за основу будет взята монета - RITS (внутренняя бонусная валюта платформы).

Основатель ERITS - Кирилл Сагитов, номинант многих российских премий в сфере предпринимательства, основатель технологических стартапов, бывший основатель веб-студии "Kangaroo ink" и онлайн-школы "Кенгуру Код".

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Дата
10
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