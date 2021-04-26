Красивый дом – всё на месте в нём

Порядок в доме – главный критерий красоты. Разложенные по местам вещи, освобождают пространство, позволяют добиться лёгкости, свободы. Даже дышать легче, когда хранение организовано правильно.

Шкаф – лучший помощник в столь нелёгком деле. За закрытыми дверками реально разместить огромное количество одежды, постельного белья, полотенец, разной мелочёвки, которая за секунды способна захламить комнату. Шкаф – спутник порядка, а правильно подобранный экземпляр – предмет гордости хозяев, услада для глаз и души.

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Много собралось добра – купить шкаф давно пора

Вещи обладают магическим свойством – накапливаться со скоростью света. Можно, конечно, смириться с положением дел и каждый раз тратить на поиски нужной вещи часы. А можно озаботиться приобретением хорошего вместительного шкафа, где у всего будет своё место. На чём же стоит сконцентрироваться при покупке:

• Качество. Шкаф – мебель для ежедневного использования. Фурнитура и комплектующие должны выдержать такую нагрузку.

• Вместительность. Пусть лучше будет несколько пустых полок, чем забитых по самое не хочу.

• Наполнение. Конструкция должна предусматривать как обычные полки, так и штангу для вешалки. По желанию, возможно добавить выдвижные ящики, вешалки-трансформеры.

• Стоимость. Шкаф не должен стоить всех денег мира.

• Внешний вид. Мебель, радующая глаз, служит дольше.

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Зеркала + шкаф = красота

Раз уж речь зашла про внешнюю привлекательность, то стоит отметить, что шкаф может стать изюминкой интерьера, если добавить небольшие штрихи, оригинальные детали.

Зеркало – тот элемент, который украсит не только дверцы, но и все помещение в целом. Его свойство визуально увеличивать пространство, делать его светлее, подойдёт как нельзя лучше. Современные технологии позволяют наносить на зеркала различные изображения: от самых простых мотивов до полноценных картин. Такой дизайнерский ход украсит любой шкаф, придаст уникальность, неповторимость.

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Интернет-магазин лучшее место для приобретения шкафа. Ведь ассортимент представленный на сайте перекрывает возможности даже самого большого мебельного выставочного зала. Здесь не нужно торопиться, посещать в чётко отведённые часы. Круглые сутки можно беспрепятственно выбирать шкаф, сравнивать, изучать информацию. Остались вопросы? TABURETKA.UA в лице менеджеров предоставит исчерпывающую консультацию.

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