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Косметика - новогодний подарок, который не оставит равнодушным

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Перед новогодними праздниками все ми ищем оригинальные идеи для подарков. Беспроигрышным вариантом остаются косметические средства. Ведь они нужны всегда и всем. Вы точно произведете приятное впечатление, и родные или друзья останутся довольны. ТМ ЯКА подготовила для выбора праздничные косметические наборы и отдельные позиции на выбор.

Кремы от холода и ветра

Наиболее раздражительной проблемой для кожи зимой является то, что на лице она шелушится, а руки на морозе пересыхают. Иногда кожа на руках может трескаться до ран. Руки от холода спасет бальзам от ТМ ЯКА. А для лица есть питательный крем. Благодаря защите от холода и ветра ваша кожа даже в самые сильные морозы будет ухоженной.

  Беспроигрышный вариант подарка - косметические средства
Беспроигрышный вариант подарка - косметические средства

Новогодние наборы

Идеальным подарком будет набор, в котором подобраны полезные косметические средства по уходу за лицом, телом и волосами. Наборы собраны из разнообразных видов косметики: мыла, крема, шампуни. Наборы украшены праздничным декором благодаря чему он станет прекрасным подарком.

  Беспроигрышный вариант подарка - косметические средства
Беспроигрышный вариант подарка - косметические средства

Гели для душа

Это подарок, который имеет широкий ассортимент и критерии выбора. ТМ ЯКА предлагает гели для душа с ценными натуральными компонентами с антисептическим действием. А новогодние ароматы апельсина, хвои или ванили будут способствовать хорошему настроению. Также есть успокаивающие гели или для ежедневного пользования.

  Беспроигрышный вариант подарка - косметические средства
Беспроигрышный вариант подарка - косметические средства

Масла для тела

После душа намазать влажное тело маслом — это особый вид удовольствия. Кожа приобретет невероятный аромат. Аромат может быть сладкий, свежий или фруктовый, зависит от предпочтений того, кому дарить. А еще масла для тела прекрасно увлажняют и защищают кожу.

  Беспроигрышный вариант подарка - косметические средства
Беспроигрышный вариант подарка - косметические средства
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