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среда, 26 мая 2021 19:05

Кондиционер в доме: все плюсы и минусы

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  Инверторные кондиционеры более эффективны и потребляют на 30 процентов меньше электроэнергии
Инверторные кондиционеры более эффективны и потребляют на 30 процентов меньше электроэнергии

К приходу лета лучше готовиться заранее, чтобы встретить жаркое время года в полной готовности. В частности, стоит подумать о хорошем кондиционере в квартиру. На рынке всегда можно найти разную технику по подходящей цене. Однако перед тем, как сделать выбор, нужно обязательно учесть все преимущества и нюансы.

Кондиционер в жилом помещении – в чем плюс

Такая техника не только охлаждает воздух. В перечень дополнительных опций обязательно входят и другие полезные возможности. Так, кондиционер может с легкостью:

• убрать пыль, пыльцу, шерстинки, микроскопических клещей и другие вредные организмы из воздуха;
• устранить неприятный аромат;
• сделать ионизацию и дезинфекцию;
• прогреть помещение (в руководстве по использованию к каждому аппарату указывают рабочую температуру ниже нуля).

Более того, в некоторых моделях есть специальная функция "осушение". Многие аппараты также способны делать "подмес воздуха". Благодаря этой опции, можно проветрить помещение. Все вышеперечисленные функции вы можете получить с бесплатной доставкой, заказав кондиционер Cooper Hunter в Днепре, у официального представителя бренда, компании Евротехника.

Как избежать вреда здоровью

Не так старшен кондиционер, как мифы о их вреде для здоровья. Несколько простых правил помогут вам наслаждаться прохладой без риска:

1. Не охлаждайте воздух ниже 18-21 градуса Цельсия. Перед тем, как выйти из квартиры/дома, лучше побыть некоторое время в тени. Это нужно, чтобы организм смог заранее подготовиться к высокой температуре воздуха вне помещения.

2. Регулярно очищайте фильтры кондиционера от пыли. Самостоятельно это можно делать каждый месяц. При этом раз в полгода следует обращаться к профессионалам.

3. Не сидите часами под кондиционером.

Если вы думаете, что с кондиционером увеличатся расходы на электроэнергию, то рекомендуем обратить внимание на инверторные кондиционеры. Такая техника более эффективна и потребляет на 30 процентов меньше электроэнергии.

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