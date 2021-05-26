Кондиционер в доме: все плюсы и минусы

К приходу лета лучше готовиться заранее, чтобы встретить жаркое время года в полной готовности. В частности, стоит подумать о хорошем кондиционере в квартиру. На рынке всегда можно найти разную технику по подходящей цене. Однако перед тем, как сделать выбор, нужно обязательно учесть все преимущества и нюансы.
Кондиционер в жилом помещении – в чем плюс
Такая техника не только охлаждает воздух. В перечень дополнительных опций обязательно входят и другие полезные возможности. Так, кондиционер может с легкостью:
• убрать пыль, пыльцу, шерстинки, микроскопических клещей и другие вредные организмы из воздуха;
• устранить неприятный аромат;
• сделать ионизацию и дезинфекцию;
• прогреть помещение (в руководстве по использованию к каждому аппарату указывают рабочую температуру ниже нуля).
Более того, в некоторых моделях есть специальная функция "осушение". Многие аппараты также способны делать "подмес воздуха". Благодаря этой опции, можно проветрить помещение. Все вышеперечисленные функции вы можете получить с бесплатной доставкой, заказав кондиционер Cooper Hunter в Днепре, у официального представителя бренда, компании Евротехника.
Как избежать вреда здоровью
Не так старшен кондиционер, как мифы о их вреде для здоровья. Несколько простых правил помогут вам наслаждаться прохладой без риска:
1. Не охлаждайте воздух ниже 18-21 градуса Цельсия. Перед тем, как выйти из квартиры/дома, лучше побыть некоторое время в тени. Это нужно, чтобы организм смог заранее подготовиться к высокой температуре воздуха вне помещения.
2. Регулярно очищайте фильтры кондиционера от пыли. Самостоятельно это можно делать каждый месяц. При этом раз в полгода следует обращаться к профессионалам.
3. Не сидите часами под кондиционером.
Если вы думаете, что с кондиционером увеличатся расходы на электроэнергию, то рекомендуем обратить внимание на инверторные кондиционеры. Такая техника более эффективна и потребляет на 30 процентов меньше электроэнергии.
Комментарии