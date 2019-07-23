Кому доверить e-mail-рассылку. Программа? Сервис?

Массовая рассылка электронных писем клиентам, существующим и потенциальным, уже давно доказала свою необходимость. Но само письмо отправиться не может, его должен кто-то сгенерировать и отправить. Маркетолог даже небольшой компании, нуждающейся в рекламе, просто не в состоянии отправить необходимое количество писем, поэтому для автоматизации процесса существуют специальные сервисы и программа для рассылки писем.

В чем плюс программы

Первая задача, которую решает программа для e-mail рассылки — автоматизация и экономия времени специалиста. Мы же понимаем, что одно дело написать письмо бизнес-партнеру или нескольким, а совсем другое — разослать сотни писем по адресам из клиентской базы данных. Это титанический труд. Многие программы выполняют такие функции:

быстро и просто создают маркетинговые кампании;

охват аудитории может исчисляться тысячами адресов;

цена массовой рассылки в этом случае минимальна.

Кстати, о цене. Самая простая программа обойдется в $35, а более сложная и с богатым функционалом может стоить и $130-180 за лицензию. Но только это не все. Софт постоянно модернизируется, модернизируются и почтовые алгоритмы. Это влечет за собой необходимость обновлений программы, которые в большинстве своем тоже платные.

Почему выбирают сервис рассылок

Можно взять в аренду автомобиль, а можно автомобиль с хорошим водителем. Примерно то же происходит и с рассылками. Маркетологи компаний, нуждающихся в постоянном контакте с клиентами, предпочитают использовать сервисы. Они более гибкие (как по возможностям, так и по оплате), с более комплексным подходом к созданию рассылки. Вот что предлагают сервисы:

полная автоматизация рутинной работы по созданию и управлению маркетинговой рассылкой;

возможность создания брендовых рассылок;

неограниченное количество e-mail адресов и их списков;

повышение репутации и дифференциации бренда, его узнаваемости;

статистические отслеживания результатов рассылки.

По сути сервис e-mail рассылок представляет собой целую независимую систему, которая привлекает новых клиентов и поощряет старых, несет информационную и рекламную нагрузку. Если важно поднять репутацию бренда, то программа этого точно не сможет. К тому же с точки зрения эффективности управления обновлениями баз данных, списков рассылки в приоритете у многих — авторитетные сервисы e-mail рассылок.