Компания "Здоровье" получила награду "Лидер фармацевтической отрасли"

19-20 сентября 2019 года в честь 20-й годовщины со дня основания Дня фармацевтического работника Украины в Харькове была проведена научно-практическая конференция с международным участием "Современная фармация: история, реалии и перспективы развития". Генеральным спонсором юбилейного мероприятия выступила группа фармацевтических компаний "Здоровье". В рамках конференции одно из крупнейших отечественных предприятий по производству лекарственных средств отметили наградой "Лидер фармацевтической отрасли".

Сотрудники группы компаний "Здоровье" были награждены памятными грамотами и благодарностями за заслуги в развитии фармацевтического сектора

Профессиональный праздник фармацевтов — знаковое событие для всех специалистов отрасли здравоохранения: провизоров, фармацевтов, заведующих аптеками, сотрудников контрольно-аналитических лабораторий и научно-исследовательских центров, предприятий-производителей и дистрибьюторских компаний. Ведь фармация является важнейшей составляющей украинской экономики и от развития фармотрасли в большой мере зависит благополучие и здоровье нации.

Группа компаний "Здоровье" с радостью приняла приглашение выступить в качестве генерального спонсора конференции, ведь поддержка украинской фармацевтической науки — одно из приоритетных направлений для предприятия. Кроме того, на протяжении многих лет "Здоровье" является партнером профильного ВУЗа, базой для прохождения практики перспективных выпускников НФаУ, финансово участвует в жизни университета, в том числе в ремонтных работах, в обновлении аудиторий для студентов, в проведении научно-практических мероприятий.

Активная социальная позиция одного из крупнейших производителей лекарственных средств была по достоинству оценена фармацевтическим сообществом Украины.

В рамках юбилейной конференции, посвященной 20-летию со дня основания Дня фармацевтического работника, группе компаний "Здоровье" вручили награду "Лидер фармацевтической отрасли", которую принял Владимир Новиков, директор ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье".

Сотрудники группы компаний "Здоровье" были награждены памятными грамотами и благодарностями за заслуги в развитии фармацевтического сектора

Также ряд сотрудников группы компаний "Здоровье" были награждены памятными грамотами и благодарностями от областной и городской администрации за заслуги в развитии фармацевтического сектора и всей отрасли здравоохранения.

"Эта награда является очень ценной для нас. Звание "Лидер фармацевтической отрасли" подтверждает тот факт, что избранная нами стратегия развития и принципы работы приносят результаты. Мы всегда прикладываем максимум усилий, чтобы поднять производство на новый уровень, ведь главная наша цель – это здоровье людей. Давая людям лучшее на протяжении более чем 110 лет производства лекарственных средств, мы стимулируем развитие не только своей компании, но и наших коллег по фарминдустрии. На мой взгляд, это достойный повод для гордости. И мы очень благодарны за высокое звание, которое нам сегодня присудили.

В честь нашего общего профессионального юбилея от имени группы компаний "Здоровье" хочется пожелать всем фармацевтическим работникам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, настойчивости в достижении целей и большой удачи!", — поблагодарил организаторов мероприятия за полученную награду Новиков.