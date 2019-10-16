Компания "БИОКОН" объявила творческий конкурс с денежными премиями в 100 тыс грн

Компания "Медицинское научно-производственное объединение "БИОКОН", которая уже седьмой год занимается социальной программой "БИОКОН для здоровья матери и ребенка" объявила творческий конкурс "Озаренные любовью. Отцовство и материнство".

Конкурс проводится с 20 сентября 2019 г. до 31 марта 2020 г. Победителей наградят премиями: за 1 место – 50 тыс грн, за 2 место – 30 тыс грн, за 3 место – 20 тыс грн.

Компания "БИОКОН"объявила творческий конкурс "Озаренные любовью. Отцовство и материнство"

Цель - привлечь внимание общества к семейным ценностям, методами изобразительного искусства развить тему "Отцовство как миссия", отразить роль и место родителей - ответственных, самоотверженных, надежных, сознательных, которые отдают семье и детям свою любовь, душевную щедрость, являются для детей примерами жизненного пути; утверждение в сознании и чувствах людей убежденности в важности создания и сохранения полноценных семей, в которых господствует любовь и взаимоуважение, понимание рождения и роста ребенка как чуда, постоянной заботы о детях, их физическое здоровье и интеллектуальное развитие, необходимости общения и воспитания детей через положительные примеры счастливых семей, культуру, обычаи и традиции народа.

Участие в конкурсе могут принять художники из всех регионов Украины, имеющие профессиональное образование и творческую биографию.

К рассмотрению на конкурс каждый участник предоставляет по одному произведению, выполненному в разных художественных техниках - графике, живописи, скульптуре, созданному как в предыдущие годы, так и специально для конкурса, который по содержанию и жанру должен отвечать заданной теме, раскрывать ее посредством авторского видения.

Информация об условиях конкурса размещена на сайте artclub.biokon.com и на странице в Facebook "Творческий конкурс "Озаренные любовью. Отцовство и материнство".