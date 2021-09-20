Когда сделано с умом, и прихожей хорошо

 
Ексклюзивы
1/5
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 801
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1404
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29322
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1692
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3177
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
"Власть открыла рынок земли в кастрированном виде" - эксперт
Просмотров: 198
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Голая девушка в боксерских перчатках нокаутировала мужчину в театре "Слово и голос"
Просмотров: 23355
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
"Терла чужую кровь в подвале и представляла человека, которого убили" - как российские наемники обходятся с пленными
Просмотров: 1863
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
"Через пять лет попрощаемся с профессией водителя" - эксперт
Просмотров: 4140
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Что купить на Львовском форуме издателей. Самые интересные книжные новинки
Просмотров: 999
Фото
Все фото
3
3
3
13
3
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2394
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1080
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 729
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1638
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 684
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
17 сентября 2021
Просмотров: 558
Діти та підлітки
Якщо маєш двох малих дітей і одну тинейджерку в родині – ти цілком можеш сприймати цей факт як благословіння. Бо на цьому контрасті багато чого ...
понедельник, 20 сентября 2021 14:15

Когда сделано с умом, и прихожей хорошо

  Комментировать

Любой дизайнер скажет, что работать с прихожей довольно сложно. Сделать конфетку из маленького, зачастую узкого помещения – настоящая головная боль. Ведь хочется создать пространство в одно и тоже время красивое и функциональное. Не хочется идти на компромиссы и отказываться, к примеру, от шкафа. Настенная вешалка хороша по-своему, но далека от полноценного шкафа. Возникает вопрос: "Как же впихнуть невпихуемое?" Благо современная мебельная промышленность позаботилась об этом, учитывая возможности планировки и помещения в целом.

  ТАБУРЕТКА.ЮА. имеет большой модельный ряд мебели для прихожей
ТАБУРЕТКА.ЮА. имеет большой модельный ряд мебели для прихожей

Шкафы в прихожую: возможные варианты

Мнение, что выбор шкафов в коридор крайне ограничен, ошибочно. Существует минимум шесть вариантов:

1. Шкаф в нишу.
2. Шкаф с местом для сидения.
3. Шкаф с открытыми фасадами.
4. Шкаф с закрытыми фасадами.
5. Угловой шкаф.
6. Купе.

Каждая модель по-своему хороша. Выбор больше привязан к планировке. Но последние два наиболее востребованы. Связано это в первую очередь с возможностью рационально использовать пространство, не утяжеляя его визуально. При этом функциональность на высшем уровне.

Угловые шкафы – вместительные помощники

В угол можно поставить ребёнка, который провинился, красивый напольный цветок, напольную вешалку, много что ещё, но логичнее всего использовать имеющееся пространство рационально – установить угловой шкаф. И вещи на местах, и проход свободен, и прихожая выглядит иначе. Можно и поэкспериментировать: скомпоновать открытые и закрытые полки, выбрать зеркальные двери, предусмотреть место для сидения, прочее.

  ТАБУРЕТКА.ЮА. имеет большой модельный ряд мебели для прихожей
ТАБУРЕТКА.ЮА. имеет большой модельный ряд мебели для прихожей

Шкаф-купе – хорош и на Луне

Луна, конечно, слишком далеко, а вот родненький коридорчик в самый раз. Выглядит аккуратно, в эксплуатации – бесшумный, устанавливается – абсолютно везде (в нише, вдоль одной стены, в углу, между двумя дверными проёмами). Да стоимость на шкаф-купе приятно радует. Хорошее качество за доступные деньги встретишь нечасто.

  ТАБУРЕТКА.ЮА. имеет большой модельный ряд мебели для прихожей
ТАБУРЕТКА.ЮА. имеет большой модельный ряд мебели для прихожей

Обновки для прихожей от TABURETKA.UA

Интернет-магазин мебели Табуретка постоянно радует интересными новинками, в том числе и для прихожей. Большой модельный ряд, сертифицированные изделия, гарантия качества, простой способ оформления и оплаты, своевременная доставка – всё это ТАБУРЕТКА.ЮА.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Когда сделано с умом, и прихожей хорошо». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
сентября

Мореплаватель дал название самому океану

Самое читаемое
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
 Просмотров: 43173
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать
Родители теннисной чемпионки отказались с ней разговаривать Просмотров: 7002
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
 Просмотров: 6561
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
 Просмотров: 5337
Как жили в Житомире в старину - подборка фото
Как жили в Житомире в старину - подборка фото
13
 Просмотров: 4437
Новости компаний
Можно ли вылечить игроманию
Можно ли вылечить игроманию
Тепловые насосы – самая выгодная система отопления
Тепловые насосы – самая выгодная система отопления
Каркасные бассейны: советы по выбору и установке
Каркасные бассейны: советы по выбору и установке
Без шкафа и жизнь не та
Без шкафа и жизнь не та
Гипохлорит натрия – современное средство для дезинфекции воды
Гипохлорит натрия – современное средство для дезинфекции воды
Больше всего комментируют
5
Арестович придумал новое название Украине
2
"Это реально" - Арахамия об отставке Разумкова
2
"Слуга" сказал, кого из министров не прогонят
1
Захватили украинскую столицу
1
Новый визит Зеленского в США: кто вошел в делегацию
Голосов: 106
Голосование Кого вы поддерживаете в конфликте Петраков-Малиновский?
  • 1) Тренера
  • 2) Игрока
Просмотреть