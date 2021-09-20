Когда сделано с умом, и прихожей хорошо

Любой дизайнер скажет, что работать с прихожей довольно сложно. Сделать конфетку из маленького, зачастую узкого помещения – настоящая головная боль. Ведь хочется создать пространство в одно и тоже время красивое и функциональное. Не хочется идти на компромиссы и отказываться, к примеру, от шкафа. Настенная вешалка хороша по-своему, но далека от полноценного шкафа. Возникает вопрос: "Как же впихнуть невпихуемое?" Благо современная мебельная промышленность позаботилась об этом, учитывая возможности планировки и помещения в целом.

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Шкафы в прихожую: возможные варианты

Мнение, что выбор шкафов в коридор крайне ограничен, ошибочно. Существует минимум шесть вариантов:

1. Шкаф в нишу.

2. Шкаф с местом для сидения.

3. Шкаф с открытыми фасадами.

4. Шкаф с закрытыми фасадами.

5. Угловой шкаф.

6. Купе.

Каждая модель по-своему хороша. Выбор больше привязан к планировке. Но последние два наиболее востребованы. Связано это в первую очередь с возможностью рационально использовать пространство, не утяжеляя его визуально. При этом функциональность на высшем уровне.

Угловые шкафы – вместительные помощники

В угол можно поставить ребёнка, который провинился, красивый напольный цветок, напольную вешалку, много что ещё, но логичнее всего использовать имеющееся пространство рационально – установить угловой шкаф. И вещи на местах, и проход свободен, и прихожая выглядит иначе. Можно и поэкспериментировать: скомпоновать открытые и закрытые полки, выбрать зеркальные двери, предусмотреть место для сидения, прочее.

ТАБУРЕТКА.ЮА. имеет большой модельный ряд мебели для прихожей

Шкаф-купе – хорош и на Луне

Луна, конечно, слишком далеко, а вот родненький коридорчик в самый раз. Выглядит аккуратно, в эксплуатации – бесшумный, устанавливается – абсолютно везде (в нише, вдоль одной стены, в углу, между двумя дверными проёмами). Да стоимость на шкаф-купе приятно радует. Хорошее качество за доступные деньги встретишь нечасто.

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