Киевский психолог рассказывает, в чем настоящая важность чувства злости

Агрессивные чувства нам даны, чтобы понимать себя и свои потребности

Многие люди не осознают, как подавляют свою злость, пытаясь её не замечать. Это влияет на их поведение в жизни, в отношениях, на принятые ими решения. И если они привыкли не замечать свою агрессию и злость, то их поступки будут соответственно окрашены. И выборы они будут делать такие, какие приведут к невыгодным для них результатам в долгосрочной перспективе.

Как это работает?

Психолог Артём Бычков

Психолог Артём Бычков разъясняет вопрос и приводит пример: "Например, вы на кого-то разозлились и подавили это чувство. И вместо агрессии можете быть просто обеспокоены или в тревоге. И вам может показаться, что на самом деле вы хотите позаботиться об этом человеке, переживаете о нем. И будете, например, с удвоенной силой спрашивать, как у него дела и чем вы могли бы ему помочь. Но на самом деле вы на него злитесь, если по-честному. И поведение ваше будет выглядеть, как двусмысленное. Вроде бы демонстрируете лучшие побуждения, но почему-то так навязчиво и взволнованно. И эта ваша подавленная агрессия будет все равно чувствоваться другой стороной, и этот другой человек может от вас отстраняться или злиться на вас. А вы не будете понимать, почему так. И мысли об этой ситуации вас не оставят. А причина в том, что вы просто не осознаете, что на самом еле хотите от этого человека, и не можете получить".

Когда говорят, что злость и агрессия – это неприятно и лучше быть добрым и миролюбивым человеком, это, безусловно, правильно и важно. Но все-таки агрессивные чувства нам даны, чтобы понимать себя и свои потребности, а также – чувствовать и защищать свою территорию. И именно для этого важно осознавать и признавать свое раздражение, злость, гнев, чтобы использовать эти эмоции для понимания себя. И уже после этого выбирать наиболее уместную и выгодную стратегию действия.

Чем поможет психолог в Киеве?

Именно улучшить осознание и принятие своих эмоций поможет психолог, который будет сопровождать и поддерживать вас. Вы можете рационально понимать о важности уважения к чувствам, но на уровне функционирования все равно подавлять их. Именно поэтому жизнь ваша не меняется. Если же у вас получится по-настоящему изменить отношение к своим эмоциям, то и поведение ваше автоматически изменятся – на пользу в стратегической перспективе.