Киево-Могилянская академия и ЕРАМ запускают совместную магистерскую программу по программной инженерии

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) и ведущий мировой поставщик услуг по разработке программного обеспечения и цифровых платформ ЕРАМ запускают совместную магистерскую программу по направлению "Инженерия программного обеспечения". Она сочетает академические знания о современных технологиях, практические мировые кейсы из бизнеса, основы менеджмента и реализации архитектурных решений. Все это необходимо для успешной работы будущих инженеров, архитекторов и управленцев в ИТ. Обучать слушателей будут преподаватели НаУКМА и эксперты ЕРАМ. После окончания двухлетнего обучения выпускники получат диплом государственного образца. Обучение на магистерской программе откроет выпускникам новые карьерные и профессиональные возможности в динамично-растущей ИТ отрасли.

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" и мировой поставщик услуг по разработке программного обеспечения и цифровых платформ ЕРАМ заявили о сотрудничестве

Среди модулей программы: современные подходы менеджмента продуктов и сложных проектов (Delivery and Product management), архитектурные решения (Solution Architecture), облачные сервисы и DevOps (Cloud and DevOps), большие данные (BigData).

Программа основывается на потребностях бизнеса, которые были сформированы благодаря многолетнему опыту EPAM в цифровой трансформации крупных компаний.

Обучение будет осуществляться по смешанной системе: оффлайн, онлайн, самостоятельное обучение и практика на реальных бизнес проектах. Запись на полный курс обучения продлится до конца июля 2019 года.

Программа ориентирована как на опытных, так и на молодых ИТ-специалистов. Обязательным условием обучения является успешная сдача единого вступительного экзамена по английскому языку.

Андрей Мелешевич, президент НаУКМА:

"Важным стратегическим приоритетом для Киево-Могилянской академии является предоставление студентам знаний на уровне лучших мировых стандартов в соответствии с потребностями общества и рынка. Сотрудничество факультета информатики и ЕРАМ в рамках совместной магистерской программы обеспечит студентов возможностью получать новейшие практические навыки в области. Мы убеждены, что эта программа является первым этапом в формировании на базе Факультета информатики НаУКМА нового образовательного ИТ-хаба в Украине".

Юрий Антонюк, вице-президент, председатель ЕРАM CEE:

"Мировой рынок ИТ стремительно развивается, сегодня спрос на высококвалифицированных специалистов превышает предложение. Именно поэтому мы объединяем усилия с Киево-Могилянской академией в совместном проекте. ЕРАМ инвестирует свои знания и опыт в магистерскую программу, таким образом мы делимся своей экспертизой с более широким сообществом ИТ-специалистов. Убежден, такое сотрудничество будет способствовать развитию системы высшего образования и ИТ-отрасли Украины в целом".

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" и мировой поставщик услуг по разработке программного обеспечения и цифровых платформ ЕРАМ заявили о сотрудничестве

О национальном университете "Киево-Могилянская академия" Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - это один из старейших университетов Восточной Европы. Более 400 лет Академия готовит не просто специалистов, а лидеров изменений украинского общества. Академия осуществляет подготовку бакалавров, магистров и докторов (Докторская школа НаУКМА). Киево-Могилянская академия предлагает обучение по принципу Liberal Arts Education по более чем шестидесяти специальностям. Среди выпускников Могилянки времен независимой Украины есть Оксана Сыроед, Оксана Маркарова, Павел Ковтонюк, Ольга Кудиненко, Юлия Клименко, Ростислав Павленко. НаУКМА три года подряд является лидером рейтинга ЗВО от DOU. Академия развивается как мощный научно-исследовательский университет. Подробная информация на сайте https://www.ukma.edu.ua/. О компании EPAM Основанная в 1993 году компания EPAM Systems Inc. (NYSE: EPAM) сегодня является ведущим мировым поставщиком услуг по разработке программного обеспечения и цифровых платформ, дизайн-агентством. Используя свой многолетний технологический опыт и компетенцию в области консалтинга, дизайна и инновационных стратегий, EPAM тесно сотрудничает со своими клиентами для создания передовых решений, которые превращают сложные бизнес-задачи в реальные бизнес-возможности. Команды профессионалов EPAM работают с заказчиками в более чем 25 странах в Северной Америке, Европе, Азии и Австралии. По мнению крупнейших мировых независимых исследовательских агентств, EPAM является лидером в нескольких категориях. Начиная с 2013, ежегодно признается одной из 4-х технологических компаний, вошедших в список Forbes как "25 самых быстрорастущих публичных технологических компаний". Больше о EPAM на сайте http://www.epam.com/ и странице на Facebook.