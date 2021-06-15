Каждый донор в Черкассах получил пакет с клубникой

14 июня во Всемирный день донора крови в Черкасском областном центре службы крови - "Черкассы-Плазма" людно. Посетители ждут очереди на красном диване или на стульях, сделанных в двух цветах - красном и белом. Руководитель центра Ярослав Березань рассказывает об особенностях работы.

В Черкасском областном центре службы крови "Черкассы-Плазма" отпраздновали Всемирный день донора крови

Свою кровь жертвуют заведению отдельные граждане, семьи, трудовые коллективы и воинские части. Вся кровь идет тем, кто в ней нуждается. Это взаимовыгодный процесс. При этом люди сдают анализы, которые позволяют выявить возможные болезни, а также обследуются у терапевта. Плазма, которая остается, идет на изготовление лекарств.

Время от времени из помещения выходят доноры. Известный в городе фотограф Игорь Ефимов фотографирует каждого желающего. В руках люди держат пакет с крупными ягодами клубники - традиционный подарок, который дают ежегодно 14 июня.

Ближе к 12:00 прибывают 24 военные срочной службы местной части 3061 Национальной гвардии Украины.

"Несколько дней назад я только принял присягу, - рассказывает 20-летний Вадим Приходько. Парень родом из Луцка. - Я сам медик. Донором стал несколько лет назад. Началось все с проблемы повышенного давления. После каждой сдачи крови я чувствовал себя лучше. Сдавал кровь еще до военной службы. Планирую сдавать и в дальнейшем. После службы закончу учебу и буду работать фельдшером-акушером. Когда спросили о желающих, я записался одним из первых. К тому же за сдачу крови командование предоставляет выходной. Поэтому желающих было гораздо больше, чем вмещает автобус".

Солдат Родион Петько сам родом из Черкасс. Сдает кровь во второй раз.

"После дембеля тоже буду сдавать. Страшного ничего нет. Что делать с клубникой? Есть большой соблазн съесть, но удержусь, отвезу в часть и угощу комбата".

Военный медик Анжелика Слюсаренко говорит, что проблем с желающими в части нету.

"Потенциальных доноров всегда больше чем может вместить автобус. За час, думаю, справимся".

В Черкасском областном центре службы крови "Черкассы-Плазма" отпраздновали Всемирный день донора крови

День донора начали отмечать в 2005 году в швейцарской Женеве на Всемирной Ассамблеи здравоохранения.