Каркасные бассейны: советы по выбору и установке

Летом отдых в бассейне особенно популярен для тех, кто любит водные развлечения. Среди всех типов бассейнов выгодно отличаются каркасные бассейны https://aquapolis.ua/pools/tip_bassejna/karkasnye.html. Они прочнее надувных и имеют меньшую стоимость по сравнению со сборными бассейнами.

Легкая и быстрая сборка – важное преимущество каркасных бассейнов

Конструкция каркасных бассейнов

Конструкция каркасных бассейнов состоит из чаши пвх и стального каркаса. Материал чаши – армированный поливинилхлорид, который придает ей прочность и износостойкость. Чаша не растягивается, не поддается влиянию ультрафиолетовых лучей и давлению воды.

Каркас покрыт антикоррозийным защитным слоем и устойчив к влиянию природных факторов. Каркасные бассейны не боятся негативных погодных условий и подходят для установки на земельном участке частного дома или дачи.

Легкая и быстрая сборка – важное преимущество каркасных бассейнов. Сборка не требует дополнительных инструментов, все необходимые детали поставляются в комплекте. Подробная инструкция помогает легко собрать бассейн даже неопытному пользователю.

Виды каркасных бассейнов

Каркасные бассейны бывают разных форм:

● Прямоугольные

● Квадратные

● Круглые

● Овальные

Выбор формы изделия зависит от Ваших личных предпочтений и места, где будет установлен бассейн.

В зависимости от назначения бассейны различаются на:

● Детские

● Взрослые

Детские бассейны меньше по размеру и мельче, чем взрослые. В зависимости от габаритов, каркасные бассейны могут вмещать от пары человек до группы людей.

Преимущества каркасных бассейнов Bestway

Каркасные бассейны Bestway имеют ряд преимуществ:

● Широкий ассортимент

● Доступная цена

● Износостойкость и долговечность благодаря качественным материалам

● Легкий и быстрый монтаж без дополнительных инструментов

● Простая транспортировка за счет компактности в сложенном виде

Для группы людей отлично подходит прямоугольный каркасный бассейн Bestway 56466. Размер бассейна: 549х274х122 см. Благодаря таким габаритам, бассейн вмещает в себя несколько человек, при этом достаточно компактен для установки на любом дачном участке или территории частного дома.

Усиленная армированная чаша и оцинкованный стальной каркас с антикоррозийным покрытием делают бассейн прочным и износостойким. Внутреннее оформление чаши выполнено в виде голубой мозаики. Это придает воде приятный ярко-голубой цвет.

Модель комплектуется фильтрационной установкой с песочным фильтром и дозатором хлора. Они поддерживают чистоту воды в течение всего сезона эксплуатации бассейна.

Модель детского бассейна Bestway 56411 отлично подходит для компании малышей от трех лет. Габариты бассейна: 300x201x66 см. Это позволяет купаться сразу 4–5 детям. Каркас бассейна выполнен из стали с антикоррозийным покрытием. Уплотненная армированная чаша пвх устойчива к негативному воздействию внешней среды и давлению воды.

Бассейн удобен при транспортировке, быстро и легко устанавливается. В комплект к бассейну входит фильтрационная установка с картриджным фильтром, которая обеспечивает регулярную очистку воды.

Легкая и быстрая сборка – важное преимущество каркасных бассейнов

Советы по установке каркасного бассейна

Перед установкой каркасного бассейна учитывайте несколько факторов:

● Место, где будет установлен каркасный бассейн. Оно должно быть достаточно освещено солнечным светом для поддержания комфортной температуры воды.

● Поверхность, на которой будет расположен бассейн. Каркасный бассейн следует устанавливать на ровной поверхности без зеленых насаждений, которые могут повредить чашу бассейна. Для большей устойчивости изделия вырывают небольшое углубление в земле и туда устанавливают бассейн.

● Безопасность и удобство использования. Бассейн устанавливают вдали от источников электроэнергии. Рядом с изделием должно быть удобное место для слива воды.

Покупайте каркасные бассейны надежных и проверенных производителей, у нас https://aquapolis.ua/pools/tip_bassejna/karkasnye.html. Высокое качество материалов обеспечивает долговечность изделию и экономит бюджет. Каркасный бассейн дарит комфортный летний отдых и положительные эмоции всей семье.