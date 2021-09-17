Каркасные бассейны: советы по выбору и установке

Летом отдых в бассейне особенно популярен для тех, кто любит водные развлечения. Среди всех типов бассейнов выгодно отличаются каркасные бассейны https://aquapolis.ua/pools/tip_bassejna/karkasnye.html. Они прочнее надувных и имеют меньшую стоимость по сравнению со сборными бассейнами.
Конструкция каркасных бассейнов
Конструкция каркасных бассейнов состоит из чаши пвх и стального каркаса. Материал чаши – армированный поливинилхлорид, который придает ей прочность и износостойкость. Чаша не растягивается, не поддается влиянию ультрафиолетовых лучей и давлению воды.
Каркас покрыт антикоррозийным защитным слоем и устойчив к влиянию природных факторов. Каркасные бассейны не боятся негативных погодных условий и подходят для установки на земельном участке частного дома или дачи.
Легкая и быстрая сборка – важное преимущество каркасных бассейнов. Сборка не требует дополнительных инструментов, все необходимые детали поставляются в комплекте. Подробная инструкция помогает легко собрать бассейн даже неопытному пользователю.
Виды каркасных бассейнов
Каркасные бассейны бывают разных форм:
● Прямоугольные
● Квадратные
● Круглые
● Овальные
Выбор формы изделия зависит от Ваших личных предпочтений и места, где будет установлен бассейн.
В зависимости от назначения бассейны различаются на:
● Детские
● Взрослые
Детские бассейны меньше по размеру и мельче, чем взрослые. В зависимости от габаритов, каркасные бассейны могут вмещать от пары человек до группы людей.
Преимущества каркасных бассейнов Bestway
Каркасные бассейны Bestway имеют ряд преимуществ:
● Широкий ассортимент
● Доступная цена
● Износостойкость и долговечность благодаря качественным материалам
● Легкий и быстрый монтаж без дополнительных инструментов
● Простая транспортировка за счет компактности в сложенном виде
Для группы людей отлично подходит прямоугольный каркасный бассейн Bestway 56466. Размер бассейна: 549х274х122 см. Благодаря таким габаритам, бассейн вмещает в себя несколько человек, при этом достаточно компактен для установки на любом дачном участке или территории частного дома.
Усиленная армированная чаша и оцинкованный стальной каркас с антикоррозийным покрытием делают бассейн прочным и износостойким. Внутреннее оформление чаши выполнено в виде голубой мозаики. Это придает воде приятный ярко-голубой цвет.
Модель комплектуется фильтрационной установкой с песочным фильтром и дозатором хлора. Они поддерживают чистоту воды в течение всего сезона эксплуатации бассейна.
Модель детского бассейна Bestway 56411 отлично подходит для компании малышей от трех лет. Габариты бассейна: 300x201x66 см. Это позволяет купаться сразу 4–5 детям. Каркас бассейна выполнен из стали с антикоррозийным покрытием. Уплотненная армированная чаша пвх устойчива к негативному воздействию внешней среды и давлению воды.
Бассейн удобен при транспортировке, быстро и легко устанавливается. В комплект к бассейну входит фильтрационная установка с картриджным фильтром, которая обеспечивает регулярную очистку воды.
Советы по установке каркасного бассейна
Перед установкой каркасного бассейна учитывайте несколько факторов:
● Место, где будет установлен каркасный бассейн. Оно должно быть достаточно освещено солнечным светом для поддержания комфортной температуры воды.
● Поверхность, на которой будет расположен бассейн. Каркасный бассейн следует устанавливать на ровной поверхности без зеленых насаждений, которые могут повредить чашу бассейна. Для большей устойчивости изделия вырывают небольшое углубление в земле и туда устанавливают бассейн.
● Безопасность и удобство использования. Бассейн устанавливают вдали от источников электроэнергии. Рядом с изделием должно быть удобное место для слива воды.
Покупайте каркасные бассейны надежных и проверенных производителей, у нас https://aquapolis.ua/pools/tip_bassejna/karkasnye.html. Высокое качество материалов обеспечивает долговечность изделию и экономит бюджет. Каркасный бассейн дарит комфортный летний отдых и положительные эмоции всей семье.
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