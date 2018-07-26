Какую технику для кухни выбирают украинцы?

Каждая 3-я украинская семья уже выбрала технику Pyramida для своей кухни

Это и не удивительно: рынок бытовой техники в нашей стране – один из самых быстрорастущих. По итогам 2017 года он вырос почти на треть до 75,1 млрд грн, сказано в исследовании GfK Ukraine. В частности, продажи крупной бытовой техники в прошлом году выросли на 26,5% - до 15,3 млрд грн, мелкой бытовой техники - на 20,5% до 16,8 млрд грн, а офисной техники и расходных материалов - на 19,1% до 1,046 млрд грн.

Каждая 3-я украинская семья уже выбрала технику Pyramida для своей кухни

И побуждают к покупке потребителей разнообразные мультифункциональные новинки, среди которых - десятки вариаций домашних помощников. В частности, среди кухонных новинок потребители отдают предпочтение технике ТМ Pyramida. Об этом свидетельствуют результаты голосования потребителей в рамках конкурса Фавориты успеха 2017. Лучшими потребители и эксперты признали встраиваемые кухонные вытяжки и варочные поверхности ТМ Pyramida.

Каждая 3-я украинская семья уже выбрала технику Pyramida для своей кухни

Впрочем, это уже не первая награда компании. С 2006 года на собственных высокотехнологичных мощностях в Украине производится более 60% техники Pyramida, проданной в 2017 году. Качество техники и узнаваемость бренда Pyramida не единожды подкреплено престижными наградами лучших премий страны: Украинская народная премия, Выбор года и др.

Каждая 3-я украинская семья уже выбрала технику Pyramida для своей кухни

Опросы свидетельствуют о том, что каждая 3-я украинская семья уже выбрала технику Pyramida для своей кухни. И это не удивительно, ведь у компании самая широкая сеть дистрибуции в Украине. Продукцию компании можно найти в более чем в 1 000 offline и online точках продаж в 4 странах мира. Кроме того, 500 специалистов в 70 авторизированных центрах по всей Украине позаботится о купленной вами технике Pyramida, чтобы она служила как можно дольше.

Исполнительный директор Pyramida Technik Константин Михайленко

"Мы благодарны за признание и уверены, что сможем поднять технологии производства встраиваемой техники в Украине на новые высоты. Эта награда стала признанием того, что мы достигли поставленных целей", — сказал Константин Михайленко, исполнительный директор Pyramida Technik.

Такие достижения для украинских производителей бытовой техники – не верх успеха. Ведь, по прогнозам экспертов, в этом году рынок прибавит еще 18-20% в денежном выражении. Такого роста частично планируется достичь за счет увеличения продаж встроенных моделей бытовой техники.

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