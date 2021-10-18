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понедельник, 18 октября 2021 14:35

Какой диван лучше для сна

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Удобство – главный момент в выборе дивана. Для кого-то комфортный диван – это мягкое спальное место со множеством подушек, для других – жёсткий пружинный блок с ортопедическими свойствами. Как же выбрать диван так, чтоб он был по-настоящему удобным?

  На что следует обратить внимание при выборе дивана?
На что следует обратить внимание при выборе дивана?

При выборе стоит учитывать, как диван будет выглядеть в разложенном виде, достаточно ли места в комнате, а также на ряд других нюансов.

Механизм трансформации – для сна подойдут выкатные механизмы, которые формируют просторное и ровное место для сна: аккордеон, дельфин, книжка и еврокнижка. Такой диван более компактные, эргономичнее и легче в использовании.

Наполнитель – главное, чтобы в основе был пружинный блок. С ним поверхность дивана становится ортопедической и повторяет форму тела, поэтому люди с большой разницей в весе будут чувствовать себя комфортно, находясь одновременно на диване. Гнутоклеенные ламели увеличат ортопедический эффект и продлят срок службы дивана.

  На что следует обратить внимание при выборе дивана?
На что следует обратить внимание при выборе дивана?

Есть и другие наполнители: пенополиуретан – отличается высокой плотностью, ортопедическим эффектом и быстрым восстановлением формы; латекс – подстраивается под форму тела и быстро возвращается в изначальную форму; струттофайбер – изготовлен из натуральных и синтетических компонентов, хорошо поддерживает тело во время сна; поролон – плохо держит форму, а срок службы не превышает 5 лет. Для этого поролон комбинируют с пружинным блоком.

Размер дивана – здесь действует правило "чем больше, тем лучше". Поверхность для сна должна быть больше роста человека на 30 см. Ширину дивана для двоих нужно выбирать не менее 140 см, а расстояние между краем дивана и спинкой должно быть не менее 15 см – так не будет ощущения, что вы вот-вот упадёте.

Обивка – ткань может быть тонкой, но износостойкой. Она должна выдерживать не только ежедневный сон, но и игры детей и когти домашних питомцев. Обивку лучше выбирать со специальной пропиткой, которая отталкивает жидкости и не позволяет поставить пятно на ткань. Много таких вариантов можно найти на сайте https://www.meblium.com.ua, где представлены диваны для любого случая.

Материал каркаса – можно выбирать основу из ДСП, дерева или металла. Разница в цене и долговечности. Каркас из дерева прослужит очень долго, но цена на него выше, чем на каркасы из металла.

Дополнительные функции – ящики для белья, полки и выдвижные элементы повысят удобство использования дивана.

  На что следует обратить внимание при выборе дивана?
На что следует обратить внимание при выборе дивана?

Нельзя сказать, что для сна нужно выбирать только жёсткий диван на пружинном блоке – у каждого своё представление комфорта, однако вышеуказанные критерии помогут понять, что именно вам нужно и от чего отталкиваться.

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