Какой диван лучше для сна

Удобство – главный момент в выборе дивана. Для кого-то комфортный диван – это мягкое спальное место со множеством подушек, для других – жёсткий пружинный блок с ортопедическими свойствами. Как же выбрать диван так, чтоб он был по-настоящему удобным?

На что следует обратить внимание при выборе дивана?

При выборе стоит учитывать, как диван будет выглядеть в разложенном виде, достаточно ли места в комнате, а также на ряд других нюансов.

Механизм трансформации – для сна подойдут выкатные механизмы, которые формируют просторное и ровное место для сна: аккордеон, дельфин, книжка и еврокнижка. Такой диван более компактные, эргономичнее и легче в использовании.

Наполнитель – главное, чтобы в основе был пружинный блок. С ним поверхность дивана становится ортопедической и повторяет форму тела, поэтому люди с большой разницей в весе будут чувствовать себя комфортно, находясь одновременно на диване. Гнутоклеенные ламели увеличат ортопедический эффект и продлят срок службы дивана.

На что следует обратить внимание при выборе дивана?

Есть и другие наполнители: пенополиуретан – отличается высокой плотностью, ортопедическим эффектом и быстрым восстановлением формы; латекс – подстраивается под форму тела и быстро возвращается в изначальную форму; струттофайбер – изготовлен из натуральных и синтетических компонентов, хорошо поддерживает тело во время сна; поролон – плохо держит форму, а срок службы не превышает 5 лет. Для этого поролон комбинируют с пружинным блоком.

Размер дивана – здесь действует правило "чем больше, тем лучше". Поверхность для сна должна быть больше роста человека на 30 см. Ширину дивана для двоих нужно выбирать не менее 140 см, а расстояние между краем дивана и спинкой должно быть не менее 15 см – так не будет ощущения, что вы вот-вот упадёте.

Обивка – ткань может быть тонкой, но износостойкой. Она должна выдерживать не только ежедневный сон, но и игры детей и когти домашних питомцев. Обивку лучше выбирать со специальной пропиткой, которая отталкивает жидкости и не позволяет поставить пятно на ткань. Много таких вариантов можно найти на сайте https://www.meblium.com.ua, где представлены диваны для любого случая.

Материал каркаса – можно выбирать основу из ДСП, дерева или металла. Разница в цене и долговечности. Каркас из дерева прослужит очень долго, но цена на него выше, чем на каркасы из металла.

Дополнительные функции – ящики для белья, полки и выдвижные элементы повысят удобство использования дивана.

На что следует обратить внимание при выборе дивана?

Нельзя сказать, что для сна нужно выбирать только жёсткий диван на пружинном блоке – у каждого своё представление комфорта, однако вышеуказанные критерии помогут понять, что именно вам нужно и от чего отталкиваться.