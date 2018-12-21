Какое цветовое решение выбрать, когда предлагаются самые разные стили и оттенки

Цветовые решения в интерьере

Обязательным условием гармоничного, стильного и целостного интерьера является правильно подобранная цветовая гамма. Она задаёт стиль всему помещению. Как утверждают психологи, с помощью определённого сочетания цветов можно расслабиться или же почувствовать себя энергичнее. Важно учитывать предназначение комнаты при выборе цветовой гаммы при её оформлении.

Сочетание оттенков в интерьере спальни

Если Вы хотите создать в спальной комнате спокойную и расслабляющую атмосферу, то следует отдать предпочтение светлым и приглушённым тонам. Если же хочется добавить в интерьер спальни больше романтики, то можно дополнить его яркими деталями. Различные оттенки красного помогут внести нотки страсти в благоустройство супружеской спальни.

Цветовая гамма гостиной

Гостиная — это комната, которая постоянно "на виду" у всех. В ней собираются все члены семьи в свободное время. Здесь принимают гостей хозяева. Поэтому, дизайну гостиной необходимо уделять особое внимание. Последние тенденции интерьерной моды — это максимальный комфорт, функциональность и минимум бесполезного декора либо полное его отсутсвие. Преобладающая цветовая гамма — светлая. Актуальна мебель всех оттенков белого. Нередко в современных интерьерах гостиных можно встретить белый диван. Неудивительно, ведь такой вариант прост, красив и удобен.

Цветовая гамма - основа гармоничного, стильного и целостного интерьера

Стильная кухня — какое цветовое решение выбрать

Производители кухонной мебели предлагают самые разнообразные стили, оттенки, фактуры… Выбирая дизайн кухни, важно помнить, что все части гарнитура должны быть практичными и простыми в уходе. Что может быть практичнее и проще классики? Чёрный цвет и его оттенки в кухонном интерьере не устареют никогда. Его можно интересно обыграть и разнообразить. Так Вы сможете избежать впечатления мрачности и скуки. Чёрная кухня может быть строгой и лаконичной, роскошной и элегантной, стильной и привлекательной.

Цветовая гамма - основа гармоничного, стильного и целостного интерьера

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