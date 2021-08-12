Какие главные преимущества турбодетоксу

После отказа от наркотиков, все зависимые, вынуждены пройти через "ломку" - абстинентный синдром. Он развивается из-за внезапного прекращения употребления психотропных или наркотических веществ. Вызывает головную боль, бессонницу, раздражительность, тошноту, тяжелую рвоту и учащенное сердцебиение.

В зависимости от препаратов, которые человек прекратил употреблять, "ломка" может длиться до двух недель. Чтобы избежать таких длительных последствий, медики разработали ультрабыструю опиоидную детоксикацию (УБОД). Ее еще называют турбодетокс. Это наиболее эффективная, быстрая и безболезненная методика для снятия острой и хронической интоксикации.

Лучшая на УБОД цена Киев в клинике MedicoMente

Лучшая на УБОД цена Киев в клинике MedicoMente. Ультрабыструю детоксикацию проводят по уникальному протоколу, который показал высокую эффективность. Лечение доказало скорость и комфорт решения проблем физической зависимости. Обеспечивает детоксикацию организма от естественных, синтетических, полусинтетических опиатов.

Перед проведением процедуры все пациенты проходят консультацию и осмотр врача анестезиолога.

Противопоказания УБОД:

• обострение хронических заболеваний;

• острые нарушения кровообращения (инсульты, инфаркты, тромбозы);

• острые травмы и кровотечения;

• тяжелые поражения легких, печени, почек;

• строго противопоказан беременным и женщинам в период лактации.

Проводится турбодетокс исключительно в реанимационной палате. Человека вводят в состояние глубокого медицинского сна. Врач-анестезиолог контролирует состояние. Вводящие медицинские препараты направлены на стабилизацию соматического состояния, водно-солевого равновесия, гормонального и нейрометаболического баланса.

Процедура сопровождается вспомогательной вентиляцией легких, защитой дыхательных путей и органов дыхания. При необходимости, степень наркоза увеличивают для преодоления неприятных ощущений и максимального комфорта пациента. Все время состояние пациента контролируется датчиками и приборами.

В организм вводят налоксон, который разрушает устойчивую связь опиоидных рецепторов с опиатом.

Затем применяют продленную форму – Налтрескон (Антаксон). Он блокирует рецептор для опиатов. В результате, опий не способен влиять на организм. Тем самым не вызывает наркотического, пьянящего эффекта, подавляет тягу и желание к наркотику.

После процедуры у пациента отмечается отличное состояние, аппетит и жизненные силы. Восстанавливается аппетит, нормализуется сон, повышается фон настроения.

Преимущества УБОД в медицинском центре MedicoMente

• проводится полная диагностика органов и систем, оценка результатов общих и биохимических показателей крови, ЭКГ;

• высокая квалификации медицинского персонала, оснащение клиники профильным медицинским оборудованием;

• 24-часовой мониторинг соматического состояния пациента перед процедурой;

• комфортные палаты.

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