Какие бывают международные экзамены по английскому языку?

Сдача международных экзаменов требует не только немалых усилий и времени, но и денег

Среди многих кандидатов на работу и престижное обучение у некоторых есть неоспоримое преимущество. Нет, не связи и не деньги. Они все получили серьезное образование, возможно прошли курсы английского онлайн, и сдали международные экзамены. Давайте детальнее поговорим о пользе, которую они могут принести, и обо всех видах этих тестов.

О пользе

Сдача международных экзаменов требует не только немалых усилий и времени, но и денег. Ради чего это всё?

• В случае успешной сдачи кандидат получает сертификат международного образца, официально подтверждающий его уровень английского. С его помощью любой человек может поступить в один из 7500 престижных вузов, расположенных на территории англоязычных стран.

• Сама оценка, указанная в упомянутом документе, тоже играет роль. Наличие сертификата может обеспечить вам место в продвинутой компании.

• Третья причина – утверждение мотивации, самооценки и самоутверждения.

A2 Key (KET) (сокращенно от Key English Test)

Основная задача – протестировать знания детей возраста 11-15 лет и потенциально подтвердить уровень А2. Организаторы: Cambridge ESOL. Состоит из трех частей: чтение и письмо (прочесть пару статей и выполнить пару заданий), аудирование (прослушать пару записей в замедленном темпе и выполнить пару заданий) и говорение (беседа с напарником и экзаменатором). Оценивается в процентах количества правильно выполненных заданий, максимально возможная оценка – 100%. Если правильных ответов меньше, чем 44%, тест считается проваленным.

B1 Preliminary (PET) (сокращенно от Preliminary English Test)

Основная задача – потенциально подтвердить уровень В1, что значит уже не просто уверенное общение на повседневные темы, но и возможность получения работы в сфере туризма, административных услуг и гостеприимства. Состоит из трех частей: чтение и письмо (проверка понимания основных мыслей статей, задания; около полутора часов), аудирование (проверка понимания настроения, эмоций людей, говорящих на записи) и говорение (беседа с напарником и экзаменатором). Оценка формируется по количеству набранных баллов. Максимально возможный результат – 170. Возможные варианты итоговой оценки: 160-170 баллов – Pass with Distinction, 153-159 баллов – Pass with Merit, 140-152 баллов – Pass, 120-139 баллов – Level A2, меньше 120 баллов – тест считается проваленным и сертификат не выдается.

B2 First (FCE) (сокращенно от First Certificate in English)

Организаторы: ESOL. Основная задача – потенциально подтвердить уровень В2, что значит, что вы уже можете претендовать на обучение или работу за границей, вести деловую переписку и разговоры по телефону, читать профильные статьи и книги, участвовать в специализированном обучении. Состоит из 5 частей: чтение, письмо, использование языка, аудирование и говорение.

C1 Advanced (CAE) (сокращенно от Certificate in advanced English)

Основная задача – потенциально подтвердить уровень С1. Состоит из 5 частей: чтение, письмо, использование языка, аудирование и говорение. Система оценивания действует через набор баллов, каждый уровень ассоциируется с буквой по примеру системы образования в Америке: 80-100 баллов – оценка А, 75-79 баллов – оценка В, 60-74 баллов – оценка C, 45-49 баллов – CEFR Level B2, 0-44 баллов – Fail, сертификат не выдается.

C2 Proficiency (CPE) (сокращенно от Certificate of Proficiency in English)

Основная задача – потенциально подтвердить уровень С2. Является один из самых важных экзаменов для преподавателей. Состоит из тех же 5 частей.