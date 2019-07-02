Как выбрать видеооператора на свадьбу

Как правильно найти видеооператора на свадьбу?

Если дата свадьбы уже назначена, то это значит, что стоит подумать об организации самого праздника. Да да, именно на следующий день следует позаботиться о поиске видеооператора. Ведь профессионалов не так много и забронировать специалиста надо успеть заранее.

Где искать видеооператора в Одессе и Днепре

Конечно, если вы напишете эту фразу в поисковике в интернете, вам сразу выдаст несколько десятков а то и сотен вариантов различных объявлений. Кто все эти люди? Это действительно профессионалы или шарлатаны, которые имеют камеру и желание заработать денег? Конечно, вы можете погрузиться в мир интернета и начать разбираться, искать отзывы о тех людей, составлять смету, осматривать их видеоработы. Но зачем, если сайт girko.net позаботился о самом ценном — вашем времени. А значит, собрал всех профессиональных видеооператоров на одном ресурсе. Это люди, которые уже имеют портфолио и хорошую репутацию. Вам осталось определиться со сметой и выбрать концепцию, которая больше всего понравилась.

Что спросить при встрече

Как работает видеооператор, какая дополнительная техника есть, возможно имеет свет, или привлекает еще одного человека к съемкам. От этого выигрывает качество и картинка, хотя цена будет выше. Не сомневайтесь и просите несколько вариантов для просмотра. Сразу определите для себя, приятный ли человек в общении, ведь с ним вам придется провести весь самый важный в жизни день.

Почему нельзя экономить на свадебной съемке

Съемку свадьбы в Одессе можно найти от 5 до 26 тысяч гривен. Но, учтите, что это фильм вашей семьи. Он должен быть качественным и незабываемым. Иначе, это впустую потраченные средства. А для хорошей съемки и монтажа надо потратить немало времени. Сориентироваться в ценовой политике и выбрать наиболее приемлемый результат также можно на girko.net. Делайте все вовремя и у вас будет масса незабываемых впечатлений.

Отзывы клиентов

Не поленитесь потратить свое время и почитать отзывы о предыдущих работах видеооператора. Обычно у профессиональных мастеров таких отзывов много. Важно и то, что видеооператор на свадьбу должен проговорить с вами место съемки. Ведь клиенты непредусмотрительны и могут решить закончить свадьбу в ночном клубе, где довольно темно и плохие условия для съемки. Оператор это мог бы решить наличием определенного света, который, возможно, придется докупить.