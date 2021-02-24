Как выбрать средства для стирки по соотношению цены и качества

Соблюдение полезных советов поможет решить задачу удачного выбора товаров для стирки

В поиске идеального соотношения цены и качества нужно понимать, что качество продукта будет всегда зависеть от его состава. Чем более затратные компоненты использовали на его производство, тем выше будет стоимость.

Поэтому, чтобы получить идеальную пропорцию, следует для начала разделить средства для стирки на виды и для чего они используются.

Виды продукции для стирки

• Порошковые средства имеют сухую структуру с определенным набором активных веществ, которые вступая в реакцию с водой удаляют грязь из тканей. Цены на такие продукты достаточно разнообразны, поэтому можно выбрать на любой кошелек. В Интернет магазине Watsons можно заказать средства для стирки, перейдя по ссылке http://watsons.ua/

• Жидкие средства, в основном, бывают в виде гелей. Они прекрасно работают даже при низкой температуре воды. Имеют несколько выше цену, чем обычные порошки.

• Капсулы для стирки - особенный вид жидких средств, поскольку имеет в себе капсулу с дозированным концентратом геля. Применяется для стиральных машин и устраняет пятна любой сложности. Цены на них достаточно доступны.

Виды средств для стирки по цвету тканей

• Цветным вещам подходят только средства специально разработанные для удаления пятен из тканей с сохранением цвета. Они бережно и тщательным образом очищают, не повреждая при этом волокно в одежде.

• Черные и темные вещи следует стирать со средствами, которые защищают от выгорания ткани. Такие средства также замечательно очищают от запахов и грязи.

• Белые вещи тоже нужно стирать со специальными средствами, которые созданы для защиты от обесцвечивания белых тканей.

Простые советы при выборе стиральных средств

• Необходимо обращать внимание на целостность и материал упаковки. Средство не должно высыпаться или проливаться.

• Обязательно смотреть на дату производства.

• Покупать стиральные средства лучше в проверенных магазинах.

• На упаковке должен содержаться детальный состав продукта. Если же он отсутствует, то такой продукт не достоин внимания.

• С настороженностью относиться к товарам с ценой ниже средней. Ведь это может указывать на какой-то дефект продукции, которую хотят скорее продать. Однако это не значит, что не нужно покупать по скидкам или акциям, просто нужно проверять более детально товар.

• Если не нравится запах стирального средства, то даже не нужно размышлять над его покупкой. Ведь после использования запах никуда не денется и будет оставаться на одежде.

Советы при использовании средства для стирки

• Обязательно использовать защитные перчатки, чтобы не навредить коже рук.

• Придерживаться инструкции по использованию, для безопасного процесса стирки.

• Упаковку с порошком необходимо плотно закрывать, чтобы продукт не испарялся.

• Осторожно насыпать порошок в стиральную машину, чтобы продукт не попадал на другие поверхности. Особенно этот процесс важен, если стиральная машина находится на кухне, потому что частицы порошка могут попасть в еду.

• Держать в недоступном для детей месте.

Соблюдение полезных советов поможет решить задачу удачного выбора товаров для стирки.