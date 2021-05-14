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пятница, 14 мая 2021 16:01

Как выбрать шкаф в гостиную

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Шкаф нужен не только в спальню, детскую или прихожую. В гостиной он также сыграет важную роль. На его полках можно разместить книги, журналы, семейные фотоальбомы, различные документы и множество других предметов и аксессуаров. Некоторые модели имеют специальную нишу для телевизора. В малогабаритных квартирах шкаф в гостиной используют для хранения одежды. Как подобрать данный предмет мебели, чтобы не заставлять комнату громоздкой мебелью и сохранить в ней уют?

 

Шкафы купе — стильно и практично

Шкафы купе прочно обосновались в интерьере современной квартиры. Чем они привлекают к себе столь повышенное внимание?

• вместительность — за закрытыми дверцами можно хранить множество вещей;

• раздвижные двери — не требуют дополнительное место для открытия;

• красивые фасады — они могут быть зеркальными, с нанесенным узором, из тонированного стекла или ДСП любой расцветки. Вы можете выбрать оформление на свой вкус, учитывая дизайн всего интерьера.

Конструкция шкафа купе предполагает разнообразное наполнение: корзины для белья, полки, секции для одежды, выдвижные ящики. Заранее продумав, какие предметы и в каком количестве будут в нем храниться, Вы сможете подобрать для себя оптимальный вариант.

 

Угловые шкафы — компактное решение для обустройства комнаты

Чтобы в гостиной осталось больше свободного места, дизайнеры рекомендуют функционально использовать углы. В этом поможет угловой шкаф. При своей вместительности, он не займет много места и позволит разместить все необходимые вещи. Как выбрать идеальный вариант:

• зеркальные фасады зрительно расширят пространство, что особенно важно для небольших помещений;

• секции, предусмотренные для посуды, книг или аксессуаров, можно закрыть стеклянными дверцами;

• для сувениров, домашних растений, фотографий и другого декора предусмотрены угловые полочки.

 

Выбирая шкаф в гостиную, учитывайте дизайн комнаты и расцветку остальной мебели. Тогда купленное изделие органично впишется в интерьер.

В интернет-магазине "Табуретка" представлен огромный ассортимент качественных шкафов для гостиной по доступным ценам. Выбирайте модель, которая лучше всего подходит именно Вам и оформляйте заказ с доставкой в любой регион Украины. Создайте в гостиной уютную обстановку для отдыха в кругу семьи и друзей!

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