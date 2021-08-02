Как выбрать правильный смеситель для кухни

 
Ексклюзивы
1/5
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 612
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 2034
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2205
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 549
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 621
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 405
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6417
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2511
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 540
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Просмотров: 1476
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 612
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
Просмотров: 486
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Просмотров: 378
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
8 Просмотров: 2601
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 351
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
08 августа 2021
Просмотров: 837
Іноземна українська
– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно ...
вторник, 10 августа 2021 16:11

Как выбрать правильный смеситель для кухни

  Комментировать

Смеситель для кухни – оборудование, которое интенсивно эксплуатируется, краны открываются и закрываются по сто раз на дню. Поэтому правильный смеситель должен быть, в первую очередь, функциональным, надежным и долговечным. Однако выбор смесителя для кухни осуществляется с учетом не только этих параметров.

  Многообразие дизайнерских решений позволяет подобрать смеситель, который органично впишется в интерьер кухни в любом стиле
Многообразие дизайнерских решений позволяет подобрать смеситель, который органично впишется в интерьер кухни в любом стиле

Правильный кухонный смеситель подбирается в соответствии с тремя основными позициями.

1. Конструкция и функциональные возможности.
2. Материал изготовления.
3. Дизайн.

Конструкция и функциональные возможности кухонных смесителей

Собираясь купить смеситель для кухни, прежде всего, ориентируются на конструкцию сантехнического оборудования, и тесно связанные с этим функциональные возможности.

Различают четыре вида смесителей для кухни:

• двухвентильные;
• рычажные;
• бесконтактные;
• термостатные.

  Многообразие дизайнерских решений позволяет подобрать смеситель, который органично впишется в интерьер кухни в любом стиле
Многообразие дизайнерских решений позволяет подобрать смеситель, который органично впишется в интерьер кухни в любом стиле

Рычажные смесители выигрывают у смесителей с двумя кранами в конструктивном и функциональном отношении, поскольку они более экономичны, не тратится время и не теряется вода, пока отрегулируется необходимая температура.

Рычаг переключения может располагаться как над изливом, так и сбоку. Как правило, сверху располагается рычаг у смесителя с низко расположенным изливом, а если излив высокий, то чаще переключатель находится сбоку. Боковое расположение рычага удобнее с точки зрения поддержания чистоты излива, на который не попадают капли воды, моющих средств.

Конструкция смесителя может предусматривать наличие двух независимых каналов, по одному из которых поступает вода для технических целей, а по второму течет дополнительно фильтруемая вода, которая используется для приготовления еды и напитков. Наличие аэратора расширяет функционал смесителя.

  Многообразие дизайнерских решений позволяет подобрать смеситель, который органично впишется в интерьер кухни в любом стиле
Многообразие дизайнерских решений позволяет подобрать смеситель, который органично впишется в интерьер кухни в любом стиле

Материал изготовления и дизайн кухонных смесителей

Матовое покрытие более практично по сравнению с блестящей хромированной поверхностью, поскольку на нем не видны следы от воды, и оно не требует такого тщательного ухода. Форма извива может быть самой разной – округлой и угловатой при различной длине.

Многообразие дизайнерских решений позволяет подобрать смеситель, который органично впишется в интерьер кухни в любом стиле. Для классического ретро подойдут двухвентильные модели, в современной обстановке отлично смотрится рычажной смеситель для кухни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как выбрать правильный смеситель для кухни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Бубка выиграл последний чемпионат мира

Иловайский котел: "Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг"

ФСБ обвинила украинских граждан в диверсии

Бойцы погибли от взрыва в пещере

Приняли закон, направленный на сближение с Россией

Романтика за пределами Земли: впервые свадьбу сыграли в космосе

Серийный убийца задушил ребенка ремнем безопасности

Самое читаемое
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
 Просмотров: 18243
Утром доллар порадовал украинцев
Утром доллар порадовал украинцев Просмотров: 13167
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство Просмотров: 12654
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
20
 Просмотров: 5274
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины Просмотров: 3267
Новости компаний
Тренажеры для спортзала – стальной характер, мощь, выдержка
Тренажеры для спортзала – стальной характер, мощь, выдержка
Как быть с человеком, который зависим от алкоголя
Как быть с человеком, который зависим от алкоголя
Фильтрация воды - необходимость или прихоть?
Фильтрация воды - необходимость или прихоть?
Защита ИС в Интернете
Защита ИС в Интернете
6 советов как выбрать кухонный уголок
6 советов как выбрать кухонный уголок
Больше всего комментируют
9
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
4
Россияне грозятся запустить "Северный поток-2" за считанные недели
3
Олимпийка Магучих обнялась с россиянкой - Минобороны вызывает на ковер
2
Встреча Зеленского и Байдена: раскрыли главные темы
2
Темпы растут, но этого недостаточно: как вакцинировать большинство украинцев до конца года
Голосов: 120
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть