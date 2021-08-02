Как выбрать правильный смеситель для кухни

Смеситель для кухни – оборудование, которое интенсивно эксплуатируется, краны открываются и закрываются по сто раз на дню. Поэтому правильный смеситель должен быть, в первую очередь, функциональным, надежным и долговечным. Однако выбор смесителя для кухни осуществляется с учетом не только этих параметров.
Правильный кухонный смеситель подбирается в соответствии с тремя основными позициями.
1. Конструкция и функциональные возможности.
2. Материал изготовления.
3. Дизайн.
Конструкция и функциональные возможности кухонных смесителей
Собираясь купить смеситель для кухни, прежде всего, ориентируются на конструкцию сантехнического оборудования, и тесно связанные с этим функциональные возможности.
Различают четыре вида смесителей для кухни:
• двухвентильные;
• рычажные;
• бесконтактные;
• термостатные.
Рычажные смесители выигрывают у смесителей с двумя кранами в конструктивном и функциональном отношении, поскольку они более экономичны, не тратится время и не теряется вода, пока отрегулируется необходимая температура.
Рычаг переключения может располагаться как над изливом, так и сбоку. Как правило, сверху располагается рычаг у смесителя с низко расположенным изливом, а если излив высокий, то чаще переключатель находится сбоку. Боковое расположение рычага удобнее с точки зрения поддержания чистоты излива, на который не попадают капли воды, моющих средств.
Конструкция смесителя может предусматривать наличие двух независимых каналов, по одному из которых поступает вода для технических целей, а по второму течет дополнительно фильтруемая вода, которая используется для приготовления еды и напитков. Наличие аэратора расширяет функционал смесителя.
Материал изготовления и дизайн кухонных смесителей
Матовое покрытие более практично по сравнению с блестящей хромированной поверхностью, поскольку на нем не видны следы от воды, и оно не требует такого тщательного ухода. Форма извива может быть самой разной – округлой и угловатой при различной длине.
Многообразие дизайнерских решений позволяет подобрать смеситель, который органично впишется в интерьер кухни в любом стиле. Для классического ретро подойдут двухвентильные модели, в современной обстановке отлично смотрится рычажной смеситель для кухни.
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