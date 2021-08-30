Как выбрать покрытие пола для каждой комнаты?

На что следует обратить внимание, выбирая напольное покрытие? Фото: gora-story.in.ua

Начиная ремонт в доме или в квартире, офисе или коммерческом помещении, пожалуй, каждый из нас сталкивался с проблемой выбора универсального и качественного покрытия для пола. Чтобы в будущем проблем было меньше, предлагаем вашему вниманию краткий обзор напольных материалов, которые подойдут в каждом конкретном случае.

Линолеум

Одно из самых дешевых напольных покрытий, популярных повсеместно. Но, как показывает практика, материал довольно недолговечный, и лучше всего он демонстрирует свои качества в местах с малой проходимостью – например, на просторном балконе или лоджии.

ПВХ-плитка

Уникальный в своем роде материал, ПВХ плитка представляет собой куски материала различной формы, на ощупь напоминающие линолеум. Однако от последнего его отличает долговечность и внешний вид – такая плитка больше похожа на ламинат.

Монтаж осуществляется либо клеевой основы, либо с помощью механических замков. Такая плитка прекрасно подойдет как покрытие для офисов или коммерческих объектов, поскольку она отличается высокой износоустойчивостью.

Ламинат

В отличие от ПВХ-плитки, стоимость ламината несколько выше, однако его монтаж столь же прост. Кроме этого, данному покрытию доверяют кабинеты начальников, поскольку он имеет действительно прекрасный внешний вид. Учитывая демократические цены на ламинат, это и отличный аналог паркету в гостиной. Не боится излишней влаги и совсем не капризен.

Паркет

Этот напольный материал из натурального дерева подходит для тех, кто хочет любой ценой подчеркнуть статус и богатство убранства. Трудоемкий процесс укладки практически невозможен без профессионалов, а поддержание внешнего вида не терпит каблуков и прочих механических повреждений. Конечно, иногда это того стоит.

Керамика и кафель

Идеальные для ванной, кухни напольные покрытия. А если еще и установить систему "теплый пол", чтобы зимой плитка не пугала босые ноги излишней прохладой, получится и вовсе замечательно.

Легко моется, не боится воды и грязи, долговечна и практична. Единственный минус – вряд ли положить ее получиться самостоятельно без опыта укладки за плечами.

Ковролин

Недорогое и практичное решение сделает любую детскую комнату или спальню уютней и безопасней. Ковролин смягчит падение во время активных детских игр, а тепло гипоаллергенного материала расширит локации для игр, чтения и других детских занятий.