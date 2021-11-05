Как выбрать обеденный стол

 
Ексклюзивы
1/5
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 351
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 2988
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
3 Просмотров: 963
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 495
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 10017
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 7182
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 3240
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 324
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 3222
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 675
Фото
Все фото
6
3
3
3
13
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
1 Просмотров: 5409
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 603
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 981
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6732
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4122
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
05 ноября 2021
Просмотров: 27
Хортиця
Востаннє був на Хортиці цього літа, на Івана Купала. Устиг хіба скупатися в нічному Дніпрі. Років три тому випало бути довше. Про той візит нагадує ...
пятница, 05 ноября 2021 17:05

Как выбрать обеденный стол

  Комментировать
 

Стол является одним из главных предметов мебели на кухне. За ним постоянно собираются домочадцы, за него приглашают гостей для душевного чаепития. Если помещение небольших габаритов, то стол используется в качестве рабочей поверхности.

Вполне объяснимо, что требования к этому изделию могут быть у разными у каждого.

Но основные характеристики к столу для кухни остаются одинаковыми у всех: надежность, долговечность, эстетический внешний вид и несложный уход. Сегодня на рынке представлено множество разнообразных моделей, среди них можно найти идеальное решение для своего жилища. Как не запутаться в таком большом ассортименте и сделать верный выбор, мы расскажем в этой статье.

 

Стол кухонный — правила выбора

Перед покупкой необходимо определить место размещения стола. Важно учитывать сколько человек за ним смогут расположиться. Это несложно просчитать: на человека должно приходиться 50-60 см в ширину и около 40 см в глубину стола.

Следующий шаг — определить, какая форма будет лучше. По форме существуют круглые, овальные, прямоугольные и квадратные столы. При выборе надо полагаться на собственные предпочтения, дизайн и размеры кухни. Если у вас часто собираются гости и вы любите застолья, наилучшим вариантом станет стол-трансформер. В нужный момент его поверхность легко увеличивается, что позволяет усадить за ним несколько человек. Существует немало моделей раскладных столов.

Стол-книжка давно полюбился за свою простоту и функциональность. Его можно разложить полностью, а можно лишь на половину. В сложенном состоянии он занимает немного места.

 

Раздвижной стол также необыкновенно популярен. Чтобы увеличить его поверхность, достаточно раздвинуть боковые части и вынуть среднюю. Такие изделия могут быть прямоугольной либо овальной формы.

Важно учитывать из каких материалов изготовлен стол. Бывают модели из дерева, ротанга, сочетания металла и стекла, камня и прочих. Наиболее востребованными сегодня являются столы из ламинированный ДСП и шпонированного МДФ. Каждый из них обладает определенными преимуществами.

Следует помнить, что внешний вид стола должен сочетаться с общим оформлением кухни.

В интернет-магазине Taburetka.ua можно купить стол для кухни на любой вкус. В каталогах сайта представлены современные модели от лучших отечественных производителей по доступным ценам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как выбрать обеденный стол». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
ноября

Диссидент сжег себя в центре столицы

Самое читаемое
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
14
 1 Просмотров: 22482
&quot;Верни $40 млн, которые украл с Коломойским&quot;: нардепы встали во время выступления Зеленского
"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского
8
 Просмотров: 19666
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
 Просмотров: 10017
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков &quot;плачет&quot;, что не получает выплаты из Украины
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
 3 Просмотров: 9765
Первая в мире страна одобрила таблетки против коронавируса
Первая в мире страна одобрила таблетки против коронавируса Просмотров: 7560
Новости компаний
Монтаж кондиционера: какие нюансы учесть, чтобы не выбросить деньги на ветер
Монтаж кондиционера: какие нюансы учесть, чтобы не выбросить деньги на ветер
Unilever подводит итоги за третий квартал 2021 года
Unilever подводит итоги за третий квартал 2021 года
Можно ли преодолеть героиновую зависимость
Можно ли преодолеть героиновую зависимость
Вайт БИТ (WhiteBit) отзывы: самые выгодные платежные системы криптобиржи
Вайт БИТ (WhiteBit) отзывы: самые выгодные платежные системы криптобиржи
Олександр Костюк - Уникальный Инноватор в IBJJF
Олександр Костюк - Уникальный Инноватор в IBJJF
Больше всего комментируют
3
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
3
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
3
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
2
Лаврские попы напали на журналистов
2
Акция националистов на Банковой: стали известны требования к Зеленскому
Голосов: 1252
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть