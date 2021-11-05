Как выбрать обеденный стол

Стол является одним из главных предметов мебели на кухне. За ним постоянно собираются домочадцы, за него приглашают гостей для душевного чаепития. Если помещение небольших габаритов, то стол используется в качестве рабочей поверхности.

Вполне объяснимо, что требования к этому изделию могут быть у разными у каждого.

Но основные характеристики к столу для кухни остаются одинаковыми у всех: надежность, долговечность, эстетический внешний вид и несложный уход. Сегодня на рынке представлено множество разнообразных моделей, среди них можно найти идеальное решение для своего жилища. Как не запутаться в таком большом ассортименте и сделать верный выбор, мы расскажем в этой статье.

Стол кухонный — правила выбора

Перед покупкой необходимо определить место размещения стола. Важно учитывать сколько человек за ним смогут расположиться. Это несложно просчитать: на человека должно приходиться 50-60 см в ширину и около 40 см в глубину стола.

Следующий шаг — определить, какая форма будет лучше. По форме существуют круглые, овальные, прямоугольные и квадратные столы. При выборе надо полагаться на собственные предпочтения, дизайн и размеры кухни. Если у вас часто собираются гости и вы любите застолья, наилучшим вариантом станет стол-трансформер. В нужный момент его поверхность легко увеличивается, что позволяет усадить за ним несколько человек. Существует немало моделей раскладных столов.

Стол-книжка давно полюбился за свою простоту и функциональность. Его можно разложить полностью, а можно лишь на половину. В сложенном состоянии он занимает немного места.

Раздвижной стол также необыкновенно популярен. Чтобы увеличить его поверхность, достаточно раздвинуть боковые части и вынуть среднюю. Такие изделия могут быть прямоугольной либо овальной формы.

Важно учитывать из каких материалов изготовлен стол. Бывают модели из дерева, ротанга, сочетания металла и стекла, камня и прочих. Наиболее востребованными сегодня являются столы из ламинированный ДСП и шпонированного МДФ. Каждый из них обладает определенными преимуществами.

Следует помнить, что внешний вид стола должен сочетаться с общим оформлением кухни.

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