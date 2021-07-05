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понедельник, 05 июля 2021 11:01

Как выбрать мебель для ванной

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На каком этапе ремонта стоит выбирать мебель для ванны? Чтобы помещение смотрелось красиво и ни одна деталь не выбивалась из общей картины, нужно заранее, еще до того, как приступать к каким-либо работам, продумать все детали. Наметьте, где будут проложены коммуникации — электропроводка и трубы. Обозначьте место для ванны и умывальника, розеток, стиральной машинки и бойлера. Это поможет рационально организовать пространство и заранее определить, какая мебель Вам подойдет. Итак, ремонт закончен. Теперь пришло время снять размеры и определиться с габаритами мебели. А после этого отправляйтесь в магазин и выбирайте нужный вариант.

  Интернет-магазин "Табуретка" имеет большой выбор качественной и стильной мебели для ванной
Интернет-магазин "Табуретка" имеет большой выбор качественной и стильной мебели для ванной

Какая мебель должна быть в ванной

В зависимости от площади санузла, в нем размещают такие предметы мебели:

пенал для ванной — для хранения вещей, которые должны быть под рукой. Среди них банные принадлежности, косметика, бытовая химия, предметы для уборки;
• тумба под умывальник — часто производители предлагают возможность купить в комплекте с умывальником. Тогда предметы будут в точности соответствовать друг другу по размеру и стилю;
• зеркало — с подсветкой, с навесными полочками или в виде зеркального шкафа;
• комод — уместно смотрится в просторном помещении.

Выбирая мебель для санузла, обращайте внимание на влагостойкость материалов. В этом помещении повышенная влажность и мебель часто контактирует с водой. Хорошо зарекомендовали себя пластиковые и стеклянные элементы, а также МДФ специальным влагостойким лакокрасочным покрытием.

  Интернет-магазин "Табуретка" имеет большой выбор качественной и стильной мебели для ванной
Интернет-магазин "Табуретка" имеет большой выбор качественной и стильной мебели для ванной

Выбираем мебель для ванной

Гарнитуры для санузла бывают 3 видов:

• подвесные — придают интерьеру легкости и невесомости, идеальный вариант для небольшого помещения;
• напольные — такую конструкцию лучше выбирать с осторожностью. Не забывайте, что это помещение, где часто брызгает или разливается вода, и мебель может быстро размокнуть;
• на ножках — компромисс между подвесным и напольным вариантом. Позволяет избежать контакта мебели с водой и легко проводить уборку.

В интернет-магазине "Табуретка" предложен большой выбор качественной и стильной мебели для ванной. Выбирайте тот вариант, который лучше всего соответствует Вашему помещению и оформляйте заказ с доставкой по Украине. Создайте в ванной комнате уютную комфортную обстановку, располагающую к релаксу!

  Интернет-магазин "Табуретка" имеет большой выбор качественной и стильной мебели для ванной
Интернет-магазин "Табуретка" имеет большой выбор качественной и стильной мебели для ванной
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Дата
05
июля

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