Как выбрать мебель для ванной

На каком этапе ремонта стоит выбирать мебель для ванны? Чтобы помещение смотрелось красиво и ни одна деталь не выбивалась из общей картины, нужно заранее, еще до того, как приступать к каким-либо работам, продумать все детали. Наметьте, где будут проложены коммуникации — электропроводка и трубы. Обозначьте место для ванны и умывальника, розеток, стиральной машинки и бойлера. Это поможет рационально организовать пространство и заранее определить, какая мебель Вам подойдет. Итак, ремонт закончен. Теперь пришло время снять размеры и определиться с габаритами мебели. А после этого отправляйтесь в магазин и выбирайте нужный вариант.

Интернет-магазин "Табуретка" имеет большой выбор качественной и стильной мебели для ванной

Какая мебель должна быть в ванной

В зависимости от площади санузла, в нем размещают такие предметы мебели:

• пенал для ванной — для хранения вещей, которые должны быть под рукой. Среди них банные принадлежности, косметика, бытовая химия, предметы для уборки;

• тумба под умывальник — часто производители предлагают возможность купить в комплекте с умывальником. Тогда предметы будут в точности соответствовать друг другу по размеру и стилю;

• зеркало — с подсветкой, с навесными полочками или в виде зеркального шкафа;

• комод — уместно смотрится в просторном помещении.

Выбирая мебель для санузла, обращайте внимание на влагостойкость материалов. В этом помещении повышенная влажность и мебель часто контактирует с водой. Хорошо зарекомендовали себя пластиковые и стеклянные элементы, а также МДФ специальным влагостойким лакокрасочным покрытием.

Интернет-магазин "Табуретка" имеет большой выбор качественной и стильной мебели для ванной

Выбираем мебель для ванной

Гарнитуры для санузла бывают 3 видов:

• подвесные — придают интерьеру легкости и невесомости, идеальный вариант для небольшого помещения;

• напольные — такую конструкцию лучше выбирать с осторожностью. Не забывайте, что это помещение, где часто брызгает или разливается вода, и мебель может быстро размокнуть;

• на ножках — компромисс между подвесным и напольным вариантом. Позволяет избежать контакта мебели с водой и легко проводить уборку.

В интернет-магазине "Табуретка" предложен большой выбор качественной и стильной мебели для ванной. Выбирайте тот вариант, который лучше всего соответствует Вашему помещению и оформляйте заказ с доставкой по Украине. Создайте в ванной комнате уютную комфортную обстановку, располагающую к релаксу!

Интернет-магазин "Табуретка" имеет большой выбор качественной и стильной мебели для ванной