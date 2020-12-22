Как выбрать качественные межкомнатные двери – советы от Трио Двери

Как дополнить оригинальный интерьер со вкусом подобранными дверями? Ведь так хочется, чтобы межкомнатные двери составляли со стилем комнат гармоничное, идеальное и неповторимое целое. Цветовая гамма, стили, материалы, отделка и разнообразие дверных конструкций, представленные в салонах Трио Двери, просто поражают воображение!

Хотите подобрать лучшие межкомнатные двери в Киеве? Обращайтесь в Трио Двери

Двери – это не только функциональный элемент, а в большей степени, важный атрибут декора. Межкомнатные двери все чаще придают престижа квартире или офису, но в тоже время могут быть выполнены с лаконичной элегантностью и простотой. Потому, чтобы изделия радовали Вас долгие годы своим качеством и стилем, предлагаем семь экспертных советов от Трио Двери.

1. Определитесь с размерами (высотой и шириной) всех дверных конструкций, учтите толщину стен, необходимость доборов и порогов. При этом обратите внимание на то, как и в какую сторону будут открываться двери, как будет установлена мебель и бытовая техника. В этом поможет эскизный проект от дизайнера или самостоятельно прорисованная планировка квартиры.

Дешевле и быстрее будет выбрать двери стандартных размеров шириной 60, 70, 80 или 90 см и высотой до 2 м. Двери для более высоких проемов и с большей шириной изготавливают под заказ.

Воспользуйтесь услугой на бесплатный замер нашим специалистом! Это стандартная процедура от Трио Двери поможет избежать ошибок при заказе межкомнатных дверей.

2. Выберите конструкцию. Наиболее популярные одностворчатые распашные двери – с доступной ценой, универсальностью монтажа, прочностью и простотой эксплуатации. Двери в кухню, ванную или туалет можно выбрать меньшими по ширине, чем в кабинет или спальню. Двустворчатые двери в гостиную обеспечат широкий проем, больше пространства и света.

Двери-купе, раздвижные системы могут стать украшением интерьера и освободят полезное пространство.

3. Учтите конструкцию дверной коробки и согласуйте работы со стадией ремонта: для скрытого монтажа и толстых стен требуется больше времени, и работы лучше проводить до окончательной отделки комнат.

4. Определитесь с материалом дверей.

Не обязательно выбирать дорогие двери из массива древесины, которые со временем может повести или полотно может растрескиваться, если в комнате будет изменчивая температура и влажность.

Филенчатые двери из дерева разных пород или в комбинации с МДФ отображают фактуру дерева, достаточно прочны и долговечны.

Различные варианты дверей элит-класса от ведущих производителей вам предложат менеджеры в наших салонах.

Можно выбрать доступные по цене современные межкомнатные двери из комбинированных материалов: каркаса из сосны, элементов из прочного МДФ или ДСП, стеклянных вставок и различных покрытий (ламинат, шпон, HPL и др.). Такие двери, выпускаемые с соблюдением всех стандартов качества, от надежных производителей представлены в Трио Двери в большом многообразии.

5. Не забудьте о цветовом решении в облике дверей. Это может быть яркий цветовой акцент, контрастный с интерьером элемент или классическое дерево, оригинальное по фактуре и оттенкам.

6. Естественно, межкомнатные двери должны подходить под стиль интерьера комнат.

В Трио Двери предлагают современные варианты исполнений полотна и оформления дверей под любой стиль: модерн, прованс, хай-тек, классика, модерн и другие.

7. Комбинация материалов должна дополняться надежной фурнитурой и декоративными элементами, создающими единый стиль и оригинальный эстетический облик дверей в интерьере.

Как заказать двери в салоне Трио Двери

Создать уникальный, элегантный, роскошный или престижный вариант дверей Вам помогут наши специалисты. Многолетний опыт и знание тонкостей строения и установки дверей – залог идеального качества готовых изделий.

Вы можете согласовать с нами необходимые размеры, оптимальные варианты материалов, конструкцию, мы учтем все ваши идеи и желания и выполним работу в сроки.

Приезжайте к нам в офис для ознакомления с вариантами оформления дверей, отправляйте эскизы или фото к нам на почту. Мы обязательно свяжемся с Вами!