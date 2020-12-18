Как выбрать качественную и практическую зимнюю обувь

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 531
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 495
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 315
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1575
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 531
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 756
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 387
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1377
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Прислушайтесь к окружению и вам не придется долго выбирать - эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Прислушайтесь к окружению и вам не придется долго выбирать - эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 27
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1215
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 720
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 243
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
Просмотров: 4734
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2020
1 Просмотров: 450
Геній одного тижня
5 липня 1982-го запам'ятаю назавжди. Маю 15 років і нудьгую до вечора — чекаю на матч чемпіонату світу з футболу Бразилія—Італія. ...
пятница, 18 декабря 2020 15:05

Как выбрать качественную и практическую зимнюю обувь

  Комментировать
Как выбрать качественную и практическую зимнюю обувь
Ботинки кожаные женские

Во время поиска и выбора обуви для холодного периода года главными критериями являются теплосберегающие свойства, стильный внешний вид, простота в уходе. Как найти подходящую пару, рассказываем далее.

Качество - гарантия комфорта и тепла

Зимняя обувь, изготовленная из натурального материала, обеспечит тепло, сухость и удобство. Самым популярным материалом как и раньше остается натуральная кожа, она замечательно выглядит, не требует особого ухода. Ознакомиться с большим ассортиментом ботинок кожаных женских можно по ссылке.

Замша выглядит презентабельно, но требует бережного отношения и специальных средств для ухода. Замечательный вариант - крепкий и выносливый нубук. Важна надежная прошивка и проклейка.

Модель - учитывайте модные тенденции

Зимняя женская обувь поражает разнообразием. Среди самых популярных моделей можно выделить массивные ботинки, женственные ботфорты и классические высокие сапоги. Здесь важно учитывать уместность каблуков, их форму и высоту.

Если вы ищете обувь для ежедневной интенсивной эксплуатации, отдайте предпочтение толстой подошве, танкетке или платформе. Если же вас интересует вариант для праздников, деловых встреч или торжеств, выбирайте утонченную обувь с высоким голенищем и стойким каблуком. Обратите внимание на необычные принты или однотонные светлые цвета - это всегда выглядит эффектно.

Цена - не переплачивайте, обращайте внимание на акции

Конечно, качественная и красивая обувь не может стоить дешево. Но здесь приходят на помощь акции и распродажи. Делая покупки у надежных производителей и поставщиков, вы будете уверены в своем приобретении. В интернет-магазине обуви и аксессуаров Миратон качественные товары можно купить с огромными скидками.

Сеть Miraton насчитывает 15 магазинов в больших городах Украины и одноименный интернет-ресурс. На сайте представлены удобные сервисы поиска, а также информация по каждой позиции. Комфортную оплату обеспечивает большой выбор методов расчета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как выбрать качественную и практическую зимнюю обувь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Приватбанк полностью перешел в собственность государства

С конвейера сошел 1-й китайский автомобиль

Полномочия генпрокурора усилили

Партийный съезд выразил недоверие власти

Александр Бойченко получил награду

Начали конфисковывать музыкальные инструменты

Впервые установили рекорд скорости на электромобиле

Президент приказал начать бомбардировку

Открыли художественную академию

Умер последний президент Чехословакии

Бежали от религиозных притеснений, а основали новое государство

Самое читаемое
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси Просмотров: 21287
Под крики &quot;вон&quot; Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
 1 Просмотров: 12646
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
5
 Просмотров: 10719
Кровь по всей улице: что рассказали в селе, где нашли убитой таксистку
Кровь по всей улице: что рассказали в селе, где нашли убитой таксистку Просмотров: 8721
&quot;Через два месяца после похорон узнала, что беременна&quot;
"Через два месяца после похорон узнала, что беременна" Просмотров: 8352
Новости компаний
Как выбрать таунхаус: рекомендации застройщика Smart Development
Как выбрать таунхаус: рекомендации застройщика Smart Development
Где купить шумомер в Украине
Где купить шумомер в Украине Просмотров: 9
Где выгодно и качественно отремонтировать смартфон
Где выгодно и качественно отремонтировать смартфон Просмотров: 18
Лучше всего отдыхают покупатели горящих туров
Лучше всего отдыхают покупатели горящих туров Просмотров: 36
Деревянные кровати обеспечивают здоровый сон
Деревянные кровати обеспечивают здоровый сон Просмотров: 117
Больше всего комментируют
12
"Батьківщина" — альтернатива "зеленому" хаосу
6
Рейтинг "слуг" посыпался - потеряли рекордную поддержку
6
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
3
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
1
Умер последний президент Чехословакии
Голосов: 289
Голосование Коли должен был выиграть "Золотой мяч-2020"?
  • 1) Роберт Левандовский
  • 2) Кевин де Брейне
  • 3) Мохаммед Салах
  • 4) Лука Модрич
  • 5) Месси/Роналду
Просмотреть