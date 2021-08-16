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понедельник, 16 августа 2021 11:23

Как выбрать и купить икру?

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Красную икру любят за ее яркий вкус и полезные свойства. Сегодня она перестала быть редким деликатесом и все чаще появляется в рационе как закуска и ингредиент различных блюд. Большой спрос на морепродукт привел к тому, что в магазинах появилось много подделок. Они не такие вкусные и, что самое главное, совершенно неполезные. Чтобы купить красную икру, которая точно порадует вкусовыми свойствами и пользой, следуйте простым советам.

 

Как выглядит хороший продукт

Первое, на что важно обратить внимание, прежде чем купить икру – стоимость. У натуральных даров моря она не бывает слишком низкой. Сбор икры – довольно трудоемкий процесс. Ее добывают в определенный период. Как правило, это вторая половина лета и начало осени. Подходят не все виды рыб, а только деликатесные: горбуша, кета, кижуч, форель, семга и некоторые другие. Это формирует определенную цену.

Выбрать икру помогут и другие критерии:

1. Состав

В нем могут быть только икринки красной рыбы и разрешенные консерванты: соль, сорбиновая кислота или бензонат натрия (Е-200 и Е-211). Любые лишние добавки говорят о том, что продукт некачественный.

2. Упаковка

Скоропортящийся морепродукт консервируют или засаливают только в подходящей таре. Это плотно закрытая стеклянная или жестяная банка без вздутий и повреждений. Баночку нужно потрясти. Если внутри явно слышны перекатывание или плеск жидкости, брать товар не стоит.

 

На этикетке должна быть вся важная информация:

• дата изготовления – совпадает с датой вылова; морепродукт, расфасованный поздней осенью, зимой или весной, скорее всего, предварительно заморожен;

• срок хранения – до двух лет;

• сведения о производителе – название, адрес и контакты производства, номер завода, индекс рыбной промышленности.

3. Внешний вид

Прежде, чем пробовать икру, в ее качестве и свежести можно убедиться по внешним признакам: форме, консистенции, цвету. В отличие от поддельных белковых или имитированных, натуральные икринки всегда выглядят одинаково. Это чистые цельные шарики одного размера, не слишком влажные, но и не сухие. Они имеют насыщенный оранжевый или красноватый оттенок и умеренный рыбный запах. На ощупь упругие.

4. Вкус

В нем не должно быть горьковатых ноток.

Где купить икру

Не рекомендуем покупать дары моря у непроверенных продавцов. Вероятность наткнуться на подделку довольно велика. К тому же, часто в сомнительных точках продажи плохо соблюдают условия хранения. А вернуть деньги за поддельный или испорченный товар потом невозможно.

Гарантировать качество могут либо крупные продуктовые сети, либо магазины, которые специализируются на продаже морепродуктов. Лучше всего заказывать их напрямую у поставщика. Это гораздо дешевле за счет отсутствия посредников.

Советуем обратить внимание на компанию Сидора. Это один из крупнейших поставщиков Fresh Catch – свежего улова – на украинском рынке. Они предлагают огромный выбор разнообразных даров моря. Заказ приезжает быстро и всегда свежий. Ознакомиться с ассортиметом вы можете на сайте магазина https://seadora.com.ua/. Чтобы получить максимум удовольствия, покупайте красную икру у надежных продавцов!

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Сейчас вы читаете новость «Как выбрать и купить икру?». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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16
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