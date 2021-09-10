Как выбрать двери

Рано или поздно с вопросом замены дверей в жилище сталкивается каждый. Он требует большого внимания — двери устанавливаются на долгие годы и имеют немаленькую стоимость. Чтобы правильно их выбрать, необходимо учесть ряд факторов.

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Это первое, на что обращают внимание, когда приходят к кому-либо с визитом. Важно, чтобы дверь была надежной и была незыблемой преградой для злоумышленников. Современные производители предлагают крепкие и стильные конструкции, которые способны прослужить несколько десятков лет. Они устойчивы к различным механическим повреждениям, перепадам климата, обладают прекрасной звуко- и теплонепроницаемостью.

При выборе входных дверей важным моментом является из какого материала выполнено основание изделия. Наиболее популярные — сталь и алюминий. Они имеют свои преимущества. Сталь отличается прекрасными характеристиками шумоизоляции. Процесс изготовления алюминиевых дверей осуществляется быстро, этот металл хорошо поддаётся обработке, что даёт возможность создавать разнообразные варианты декора. Необыкновенно важно насколько толстым сделан лист полотна. Чем толще, тем лучше ваше жилище защищено от незаконного проникновения.

Двери в дом должны быть привлекательными — важно их оформление. Сейчас востребованы два варианта — накладки из МДФ и покрытие порошком. Каждый из них имеет свои плюсы и обеспечивает красивый дизайн изделия.

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Стильный вид помещения невозможен без соответствующей двери, которая первая попадается на глаза при входе в комнату. Для безошибочного выбора нужно продумать все детали: материал, внешнее оформление, фурнитуру и т.п. Основным критерием является материал. На сегодня больше всего пользуется спросом МДФ. Он выделяется отличными показателями прочности, шумоизоляции, теплонепроницаемости и возможности обработки, что обеспечивает прекрасный дизайн.

Многие выбирают межкомнатные двери, выполненные из МДФ в комбинации со стеклянными вставками. Такой вариант смотрится красиво. Производители используют прочное, устойчивое к повреждениям стекло, которое может быть матировано либо иметь разноцветное покрытие.

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Интернет-магазин Taburetka.ua имеет большой выбор дверей высокого качества по доступным ценам