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вторник, 05 октября 2021 17:11

Как выбрать домен для сайта и почему это важно?

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  Какие бывают доменные зоны и как их правильно выбрать?
Какие бывают доменные зоны и как их правильно выбрать?

Встречают по домену, а провожают по контенту — именно так бы звучала известная поговорка, если люди были бы сайтами. В условиях современной конкуренции встреча тоже крайне важна, ведь если лицо вашего сайта не презентабельно, то "провожать" будут ваших конкурентов.

А лицо сайта — это то, что пользователь видим первым, даже не посетив его — доменное имя. Что это такое и чем руководствоваться при его выборе?

Что такое домен?

По-простому — это адрес сайта в удобном для человека виде. Нам неудобно запоминать физический адрес в виде числового значения IP и гораздо привычнее — в текстовом формате. Представьте, что вместо gazeta.ua пришлось бы использовать набор из четырех трехзначных чисел.

Домен состоит из уровней. Самый первый (по счету, но не по номеру — IT-шники начинают отсчет с нуля) — нулевой. Он у всех сайтов один общий — это точка ".". Для удобства браузеры визуально ее опускают, а соответственно и мы, пользователи, ее не видим и не пишем. Домен первого уровня также называют доменной зоной, из-за того, что она часто обозначает региональную принадлежность сайта. Например, ua обычно используют компании из Украины. Зачастую доменная зона не имеет никакого отношения к географии и просто призвана прояснить тематику сайта:

• com — коммерческие компании;
• org — организации;
• net — сеть других порталов или сайтов поменьше.

Но на практике эти ограничения формальны и не обязательны для соблюдения — можно зарегистрировать свой сайт в любой доменной зоне, которая красиво будет сочетаться с доменом второго уровня (за редкими исключениями).

  Подобрать и зарегистрировать доменное имя можно практически у любого хостинг-провайдера
Подобрать и зарегистрировать доменное имя можно практически у любого хостинг-провайдера

Домен второго уровня — это как раз и есть основное имя сайта, например, слово gazeta в домене сайта gazeta.ua. Именно оно должно нести смысловую нагрузку, быть лаконичным, простым, запоминающимся и, желательно, эстетичным. В идеале хорошо звучать в сочетании с доменной зоной.

Как выбрать доменное имя?

Казалось бы, все очень просто — берешь название компании или просто придумываешь запоминающееся название с ключевыми словами по тематике сайта, подбираешь максимально подходящую доменную зону — и готово.

На практике все самые красивые и востребованные домены уже заняты. Если не реальными сайтами, то перекупщиками, зарегистрировавшими хорошее имя впрок, чтобы потом продать подороже. Кстати, во втором случае проблема решается просто, если для компании не проблема немного переплатить, чтобы получить идеальное название сайта. Достаточно найти контакты владельца и связаться с ним. Проверить, занят ли домен, можно прямо на странице покупки домена у регистратора.

Второй момент, на который нужно обратить внимание — это история домена. Поисковик не следит за тем, кто владеет сайтом. И если финансовый коуч запустит сайт на домене, которым раньше пользовались мошенники, его может ждать неприятный сюрприз — все усилия по продвижению пойдут в никуда, если поисковые сервисы применили к нему санкции. К тому интернет может пестреть негативными отзывами, которые могут запятнать репутацию нового владельца за грехи старого.

Даже если вы планируете создавать сайт только для посетителей из своей страны, кириллический домен рекомендуется делать только дополнительным и устанавливать с него перенаправление на основной. Его легко запомнить и набрать в адресной строке, но преобразованная ссылка будет выглядеть не очень красиво.

  Вот как будет выглядеть домен на кириллице
Вот как будет выглядеть домен на кириллице

Когда вы уже определились с именем и убедились в отсутствии плохой истории осталось найти надежного регистратора доменных имен. Будет гораздо удобнее, если покупать хостинг для размещения сайта вы будете в той же компании.

Можно суммировать все рекомендации в короткий список советов:

• Выбрать лаконичное, читаемое и запоминающееся название.
• Выбрать самую подходящую доменную зону.
• Проверить, свободен ли домен.
• Если занят — попробовать другую зону или другие варианты.
• Также можно попытаться выкупить домен, если на нем не размещен работающий сайт.
• Перед покупкой проверить историю домена.
• Найти надежного регистратора, который также предоставляет услуги хостинга.

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Дата
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