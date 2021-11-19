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пятница, 19 ноября 2021 14:00

Как выбрать диван для сна

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В небольших квартирах, где каждый квадратный сантиметр на счету, одна и та же комната может быть одновременно и гостиной, и кабинетом, и спальней. Вместо того чтобы покупать двуспальную кровать, можно приобрести функциональный и надежный раскладной диван. Как выбрать удобный вариант для сна, на котором отдых приносил бы настоящее удовольствие?

  Интернет-магазин "Табуретка" имеет множество моделей мягкой мебели
Интернет-магазин "Табуретка" имеет множество моделей мягкой мебели

Мягкая мебель — самые надежные механизмы трансформации

Как показывает практика, в ежедневном использовании превосходно зарекомендовали себя такие системы:

• евро-книжка — сиденье выдвигается вперед, и на его место опускается спинка дивана. В результате получаем довольно широкое и ровное место для сна. Минус этого механизма: для удобного раскладывания спинки требуется небольшое расстояние до стены;

• дельфин — создает идеально ровную кровать, на которой практически не ощущаются стыки между подушками. Чтобы его разложить, нужно вытянуть нижнюю секцию и приподнять ее. Основные преимущества данного механизма — простота в обращении и наличие вместительной бельевой ниши;

• пантограф — приподнимите сиденье и потяните его на себя, опустите спинку, и перед вами комфортная кровать. В отличие от евро-книжки, для него не требуется зазор от стены. Это один из самых простых и долговечных механизмов;

• пума — создает просторную и идеально ровную поверхность для сна. Чтобы разложить диван, необходимо приподнять и потянуть на себя сиденье, а на его место выдвинется потайная секция.

Перечисленные механизмы трансформации просты и удобны. Такие диваны несложно складывать и раскладывать, и с этим легко справится даже ребенок.

  Интернет-магазин "Табуретка" имеет множество моделей мягкой мебели
Интернет-магазин "Табуретка" имеет множество моделей мягкой мебели

Как купить диван для сна и не ошибиться с выбором

Выбирая подходящий диван, обращайте внимание на следующие параметры:

• размер — обратите внимание, что длина спального места должна быть на 15 см больше роста человека;

• наполнитель — для достижения ортопедического эффекта выбирайте модели с пружинным блоком;

• дополнительные опции — широкие подлокотники, выдвижной бар, ниша для белья создают комфорт во время отдыха и экономят место в комнате, избавляя от необходимости покупать комод, тумбы или полки.

  Интернет-магазин "Табуретка" имеет множество моделей мягкой мебели
Интернет-магазин "Табуретка" имеет множество моделей мягкой мебели

В интернет-магазине "Табуретка" Вы найдете большой ассортимент мягкой мебели. Выбирайте понравившуюся модель и оформляйте заказ — насладитесь полноценным сном на комфортном диване.

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Дата
19
ноября

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