Как выбрать брокера Форекс

Брокер может предложить вам дешевые услуги, но его репутация среди трейдеров не слишком обнадеживающая

Брокеры позволяют вам легко торговать на сложных рынках форекс. Выбор форекс-брокера непростой. Делая это, вы должны знать много факторов, таких как:

• Безопасность и регулирование;

• Торговая продукция;

• Инструменты для торговли;

• Торговые платформы.

Кроме их проверки, имейте в виду, что рынок форекс является чрезмерно конкурентоспособным. А высокая конкуренция может предложить как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, есть брокеры, которые снижают свои цены почти до нуля, чтобы привлечь больше клиентов. С другой стороны, не все эти форекс-брокеры заслуживают доверия.

Итак, есть ли способ выбрать надежного брокера? Да, но не идеального. Например, брокер может предложить вам дешевые услуги. Но его репутация среди трейдеров не слишком обнадеживающая. Возможно, он не регулируется. А может, не предлагает достаточную политику защиты средств. Возможно, это мошенничество.

С другой стороны, вы можете найти брокера, который является регулируемым, доверенным и чрезвычайно популярным среди трейдеров. Его платформы и торговые инструменты отличные. Кроме того, обслуживание клиентов очень удобное и приветливое. Здесь есть все необходимое. Но цены опустошают ваши карманы, что легко можно исправить на сайте https://www.17bankow.com/kalkulator-kredytowy. Возможно, трансакционные издержки высоки. Возможно, торговые инструменты недешевы. Итак, выбирая форекс-брокера, помните, что нужно соблюдать баланс между разумными ценами и замечательными услугами.

Важность регулирования и торговая продукция

Сейчас вы можете смотреть на сотни форекс-брокеров и просто не можете выбрать, кто из них лучший. Чтобы вам сузить свой выбор, проверьте их нормативный статус. Этот шаг - первый и самый важный шаг, который вам нужно сделать. Регулируемые брокеры, как правило, предлагают лучшие правила и положения безопасности для трейдеров. Но не следует думать, что все регуляторы одинаковы. Есть представители верхнего уровня, а есть те, которые просто не несут никакой ответственности.

Когда говорят о торговле продуктами, то имеют в виду каждый актив, который предлагает брокер. Форекс-брокеры должны предоставлять форекс-продукты, включающие все основные и второстепенные пары:

• EUR/USD;

• USD/JPY;

• GBP/USD;

• AUD/USD;

• USD/CHF;

• NZD/USD;

• USD/CAD.

Это основные пары, которыми вы можете торговать. Они получают наиболее значительный объем торгов на рынке, а также широкое освещение новостей. Следовательно, их легко приобрести и искать информацию о них.