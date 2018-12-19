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четверг, 20 декабря 2018 10:21

Как выбрать агентство недвижимости в Киеве

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  Рассказали, как выбрать агентство недвижимости, которое будет с вами сотрудничать и прислушиваться к вашим пожеланиям
Рассказали, как выбрать агентство недвижимости, которое будет с вами сотрудничать и прислушиваться к вашим пожеланиям

Практически каждый житель Киева сталкивался с работой агентств недвижимости. Ведь, хотя бы раз в жизни, снимал или сдавал жилье, покупал его или продавал. И вы, уже, наверное, знаете, что в этой отрасли есть разные специалисты. Итак, если вам нужно продать, купить, сдать в аренду или снять жилье в Киеве, вам не обойтись без агентства недвижимости.

Но как выбрать агентство недвижимости, которое будет с вами сотрудничать и прислушиваться к вашим пожеланиям, а не создавать вам головную боль?

Киевляне, прежде чем выбрать агентство недвижимости, обычно прозванивают несколько и выбирают то, где самый низкий процент. Но это неправильно, ведь низкий процент не является гарантией предоставления качественных услуг.

Лучший показатель работы агентства недвижимости - репутация среди клиентов. Если агентство работает на рынке более 5 лет, то о нем можно найти немало отзывов в соцсетях. Отдайте предпочтение компании, которая стабильно работает на рынке.

Агентство недвижимости sinai-dom.kiev.ua в Киеве работает более десятилетия. При этом имеет отзывы больше 2 тысяч довольных клиентов.

Обратите внимание на квалификацию работников. Поговорите с ними, чтобы понять для себя, разбирается специалист в подготовке документов, знает ли он как грамотно, точно и без лишних вопросов оформить необходимые бумаги.

Обратите внимание на офис компании. Если агентство работает только в телефонном режиме, то скорее всего это агентство-однодневка. Потенциально хорошие компании имеют свой сайт и хорошую техническую базу.

В агентстве "Синай" есть большой спектр услуг недвижимости. Агентство работает на перспективу и вы не разочаруетесь, увидев на сайте очень хорошую квартиру по хорошей цене, которая в результате окажется ужасной хрущевкой без ремонта и сантехники. Жилье здесь проверяется и выставляются реальные фото, что существенно сокращает время поиска. При этом цены на услуги не завышены, а соответствуют требованиям рынка. Сильно заниженный или наоборот, завышенный прайс должен насторожить потенциального клиента. Компания, которая не владеет ситуацией на рынке может быть некомпетентна и в других вопросах на рынке недвижимости.

Агенство "Сиай" рекомендует довериться профессионалам.

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декабря

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