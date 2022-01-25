Как сэкономить на покупке авто из США еще 20%?

Находитесь в поиске автомобиля, сочетающего в себе хорошее качество и приемлемую цену? В этом случае взор покупателей всё чаще направляется в сторону автомобилей из США. А всё потому, что стоимость машины под заказ может быть до 20-40% дешевле, чем её аналог в Украине.
Авто из США
Доля подержанных машин на украинском рынке продолжает увеличиваться. И этому есть ряд причин. Самый главный и очевидный плюс - покупка хорошего авто за адекватную стоимость. Известно, что в американской семье минимум 2 транспортных средства. Поэтому автомобили у первого владельца могут не исчерпать период гарантийного обслуживания, отправляясь на аукцион для дальнейшей перепродажи.
Кроме того, есть и некоторые другие преимущества приобретения машин в Штатах:
- Ниже, чем в Украине, стоимость даже с учётом всех налогов и затрат на транспортировку. Американские автомобили доставляются в идеальном или хорошем техническом состоянии.
- Правдивая история каждого авто. Законы США запрещают скрывать данные о пробеге автомобиля.
- Отличная комплектация салона. Подстаканники, коробка-автомат, хороший климат-контроль и прочие дополнительные функции, характерные именно для американских авто.
- Возможность покупки эксклюзивной модели, выпущенной специально для рынка США.
Авто из Америки
По американскому законодательству, наступление страхового случая сильно снижает стоимость машины. Ремонтировать ее дороже, чем купить новую, а ездить с неисправностями в большинстве штатов США запрещено. Водители отказываются от таких транспортных средств в пользу страховой выплаты, а страховые компании выставляют их на торги. Авто из аукциона США могут купить резиденты, или лицензированные дилеры, которые официально экспортируют их за границу. Купить желанное авто в один клик реально у надежного дилера - компании Motormart.ua.
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