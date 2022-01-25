Как сэкономить на покупке авто из США еще 20%?

Находитесь в поиске автомобиля, сочетающего в себе хорошее качество и приемлемую цену? В этом случае взор покупателей всё чаще направляется в сторону автомобилей из США. А всё потому, что стоимость машины под заказ может быть до 20-40% дешевле, чем её аналог в Украине.

Авто из США

Доля подержанных машин на украинском рынке продолжает увеличиваться. И этому есть ряд причин. Самый главный и очевидный плюс - покупка хорошего авто за адекватную стоимость. Известно, что в американской семье минимум 2 транспортных средства. Поэтому автомобили у первого владельца могут не исчерпать период гарантийного обслуживания, отправляясь на аукцион для дальнейшей перепродажи.

Кроме того, есть и некоторые другие преимущества приобретения машин в Штатах:

Ниже, чем в Украине, стоимость даже с учётом всех налогов и затрат на транспортировку. Американские автомобили доставляются в идеальном или хорошем техническом состоянии. Правдивая история каждого авто. Законы США запрещают скрывать данные о пробеге автомобиля. Отличная комплектация салона. Подстаканники, коробка-автомат, хороший климат-контроль и прочие дополнительные функции, характерные именно для американских авто. Возможность покупки эксклюзивной модели, выпущенной специально для рынка США.

Авто из Америки

По американскому законодательству, наступление страхового случая сильно снижает стоимость машины. Ремонтировать ее дороже, чем купить новую, а ездить с неисправностями в большинстве штатов США запрещено. Водители отказываются от таких транспортных средств в пользу страховой выплаты, а страховые компании выставляют их на торги. Авто из аукциона США могут купить резиденты, или лицензированные дилеры, которые официально экспортируют их за границу. Купить желанное авто в один клик реально у надежного дилера - компании Motormart.ua.

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