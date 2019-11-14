Как сэкономить и не прогадать при покупке ортопедических товаров и медтехники

Медмагазин "Ортом" имеет сеть салонов в Киеве и других городах Украины

Удивительно, но оказывается, чтобы правильно подобрать себе, или своему ребенку необходимое ортопедическое изделие, или не ошибиться с выбором медтехники для дома, сейчас не надо идти в поликлинику и просиживать там долгие выматывающие очереди, потратив кучу времени, сил и здоровья и средств.

Альтернативный вариант, который гораздо более удобен для людей, предлагает медмагазин "Ортоп", имеющий сеть салонов в Киеве и в других городах Украины. Теперь, достаточно всего лишь предварительно записаться по телефону и в назначенное время, в одном из филиалов (на выбор), Вас встретит врач – ортопед, бесплатно проконсультирует, даст рекомендации и тут же, на месте, поможет подобрать то, что подходит именно Вам. Или же изделие Вам изготовят индивидуально (ортопедические стельки, например).

Необходимую консультацию специалистов также можно получить и в телефонном режиме, Вам всегда, с удовольствием и грамотно, ответят на все интересующие вопросы, а Ваш заказ оперативно доставят по указанному адресу: по Киеву – курьером, в другие регионы Украины – сервисом "Нова Пошта".

Прямое сотрудничество со многими мировыми лидерами по производству медицинских товаров дает возможность существенно снизить цены, сделать их более доступными для населения.

С перечнем изделий, которые предлагает компания, можно ознакомиться тут:

1. Ортопедические товары для взрослых и детей:

- обувь;

- стельки, в т.ч. индивидуальные, изготовленные под заказ;

- приспособления для стопы;

- для суставов;

- для позвоночника;

- бандажи;

- гипс, бинты, тейпы;

- подушки.

2. Различная медтехника (тонометры, ингаляторы, глюкометры, термометры и т.д.).

3. Оборудование для реабилитации (мед.кровати, инвалидные коляски, костыли, трости, тренажеры и т.п.).

4. Для мам и новорожденных, а также – для красоты и здоровья.

Следует отметить: все изделия, которые реализует компания, имеют не только низкие цены, гарантии и сертификаты, но и обладают самым высоким качеством.