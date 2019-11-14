Как сэкономить и не прогадать при покупке ортопедических товаров и медтехники

 
Ексклюзивы
1/5
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 5346
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
2 Просмотров: 684
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 927
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 4428
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1827
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 999
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 891
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3636
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 558
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 333
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 891
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1323
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 981
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3933
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2142
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 ноября 2019
Просмотров: 207
Наші Юрики
Ми з моїм давнім юним другом Юриком бачимося тепер нечасто, бо він осів у Радомишлі й буває в столиці нерегулярними наїздами. Давній юний друг ...
пятница, 15 ноября 2019 09:00

Как сэкономить и не прогадать при покупке ортопедических товаров и медтехники

  Комментировать
Как сэкономить и не прогадать при покупке ортопедических товаров и медтехники
Медмагазин "Ортом" имеет сеть салонов в Киеве и других городах Украины

Удивительно, но оказывается, чтобы правильно подобрать себе, или своему ребенку необходимое ортопедическое изделие, или не ошибиться с выбором медтехники для дома, сейчас не надо идти в поликлинику и просиживать там долгие выматывающие очереди, потратив кучу времени, сил и здоровья и средств.

Альтернативный вариант, который гораздо более удобен для людей, предлагает медмагазин "Ортоп", имеющий сеть салонов в Киеве и в других городах Украины. Теперь, достаточно всего лишь предварительно записаться по телефону и в назначенное время, в одном из филиалов (на выбор), Вас встретит врач – ортопед, бесплатно проконсультирует, даст рекомендации и тут же, на месте, поможет подобрать то, что подходит именно Вам. Или же изделие Вам изготовят индивидуально (ортопедические стельки, например).

Необходимую консультацию специалистов также можно получить и в телефонном режиме, Вам всегда, с удовольствием и грамотно, ответят на все интересующие вопросы, а Ваш заказ оперативно доставят по указанному адресу: по Киеву – курьером, в другие регионы Украины – сервисом "Нова Пошта".

Прямое сотрудничество со многими мировыми лидерами по производству медицинских товаров дает возможность существенно снизить цены, сделать их более доступными для населения.

С перечнем изделий, которые предлагает компания, можно ознакомиться тут:

1. Ортопедические товары для взрослых и детей:

- обувь;
- стельки, в т.ч. индивидуальные, изготовленные под заказ;
- приспособления для стопы;
- для суставов;
- для позвоночника;
- бандажи;
- гипс, бинты, тейпы;
- подушки.

2. Различная медтехника (тонометры, ингаляторы, глюкометры, термометры и т.д.).

3. Оборудование для реабилитации (мед.кровати, инвалидные коляски, костыли, трости, тренажеры и т.п.).

4. Для мам и новорожденных, а также – для красоты и здоровья.

Следует отметить: все изделия, которые реализует компания, имеют не только низкие цены, гарантии и сертификаты, но и обладают самым высоким качеством.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как сэкономить и не прогадать при покупке ортопедических товаров и медтехники». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
ноября

Табаком в Средневековье лечили 36 болезней

Самое читаемое
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
28
 Просмотров: 32683
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением Просмотров: 21087
Появились тарифы на газ в регионах
Появились тарифы на газ в регионах Просмотров: 14760
Соколова - Коломойскому: &quot;Убирайтесь к Путину в Россию&quot;
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
 4 Просмотров: 9774
Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото
Ани Лорак уже не та: фаны на узнали певицу на фото
7
 Просмотров: 8290
Новости компаний
"Мы строим – вы наслаждаетесь комфортом" - с кем лучше сотрудничать при строительстве
"Мы строим – вы наслаждаетесь комфортом" - с кем лучше сотрудничать при строительстве Просмотров: 216
Что нужно учитывать при монтаже системы отопления
Что нужно учитывать при монтаже системы отопления Просмотров: 2295
Изысканность по низким ценам – где купить подарок для второй половинки
Изысканность по низким ценам – где купить подарок для второй половинки
6
 Просмотров: 180
Бытовые проблемы или теплый бассейн с вкусной едой - где лучше провести новогодние праздники
Бытовые проблемы или теплый бассейн с вкусной едой - где лучше провести новогодние праздники Просмотров: 126
Optimeal – корм класса супер-премиум
Optimeal – корм класса супер-премиум
6
 Просмотров: 27
Больше всего комментируют
9
"Отвернуться от Запада и занять у России $100 млрд". Коломойский шокировал новым заявлением
6
"Мне жаль погибших как со стороны Украины, так и из России" — защитник сборной
5
"Я родилась в России и нафиг мне этот украинский" Укрзализныця попала в скандал
4
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
4
Соколова - Коломойскому: "Убирайтесь к Путину в Россию"
Голосов: 926
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua