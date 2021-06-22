Как сделать простую клумбу для цветов?

Владельцы больших загородных домов или дачных участков мечтают о том, чтобы организовать красивую и оригинальную территорию, используя большое количество цветов или различных аксессуаров. Комбинирование разных вариантов считается более чем удачным решением, особенно учитывая красоту каждого отдельно взятого цветка или куста.

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Но при выборе нужно учитывать как собственный бюджет, так и выбор растений. Заранее следует все спроектировать и подготовить схему высадки. Только после этого рекомендуется купить цветы для клумбы с учетом личных пожеланий и заняться оформлением. В этом деле помощниками будут советы от опытных флористов.

Однолетние цветы

Каждое растение имеет разные формы жизни и этот момент нужно учитывать. Есть однолетние цветы и каждый год их необходимо заново садить, поддерживая компоновку и композицию клумбы. Также есть двухлетние цветы и многолетние, поэтому рациональный выбор цветов – это основа красивой клумбы.

Профессиональные флористы рекомендуют использовать следующий набор однолетних растений:

• мак;

• наструция;

• василек;

• георгины;

• маттиола;

• бархатцы и многое другое.

Оптимальное время посадки – середина мая. Уже в конце лета цветы вырастут, и будут радовать своих хозяев. Только во второй половине лета гарантируется максимальная декоративность однолетних растений.

Планировка и организация клумбы

Ни для кого не секрет, что цветы двигаются головками за солнцем. Если солнце падает с северной части, соответственно цветы по большей степени будут отвернуты от человека. Рекомендуется использовать такие цветы, которые не будут явно поворачиваться к солнцу. К ним нужно отнести ирисы, люпин, дельфиниум и другие.

Во время посева необходимо оставлять расстояние между разными группами и категориями растений. Это гарантирует нормальные условия для роста и последующего развития. Возможно, в июне клумба будет выглядеть пустой, но зато в конце лета, когда все цветы будут распускаться, от клумбы будет не оторваться.

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