Как сделать кафе или фуд-корт более успешным

Наладить работу успешного заведения питания или продовольственного предприятия очень трудно. И еще сложнее обеспечить хранение, привлекательную упаковку и реализацию продукции. Справиться с этой задачей под силу только современному производителю одноразовой упаковки для пищевых продуктов и изделий из пластмасс.

Одним из лидеров на этом рынке с 2014 года стала компания Optipak. Она обладает современным оборудованием, высококвалифицированным персоналом, гибкой тактикой продаж и контролем качества на каждом этапе производства.

Использует материалы, которые безопасны и предназначены для пищевых продуктов. Выполняет заказы любой сложности, в том числе создает эксклюзивные пластиковые стаканы с купольной крышкой и многое другое.

Optipak имеет большой ассортимент продукции для заведений общественного питания

Преимущества компании:

- Индивидуальный подход (максимально гибкие и лояльные условия для налаживания постоянного сотрудничества)

- Гарантия качества продукции (сертифицированное, экологически чистое сырье)

- Полный цикл производства

- Бесплатная доставка постоянным клиентам

- Высокое качество

- Сотрудничество с транспортными компаниями позволяет доставлять товар удобным для заказчика способом.

Брендированная продукция для вашего фуд-корта или кофейни

Компания Optipak производит продукцию методом формовки и литья по индивидуальным заказам и размерам. Занимается разработкой уникального дизайна, подбором цветового решения, созданием оригинальной пресс-формы и брендированием.

Optipak имеет большой ассортимент продукции для заведений общественного питания:

- Пластиковые стаканы с купольной крышкой разных размеров

- Десертные стаканы и стаканы "Макфлури"

- Крышки для бумажных стаканчиков разного диаметра

- Крышки для молочной продукции

- Пластиковые контейнеры для ягод, фруктов и овощей

- Стаканы под запайку (для соусов)

- Контейнеры для мяса

- Индивидуальный продукт под ваши потребности

Одноразовые пластиковые стаканы для различных продуктов

Качественная посуда, это еще не все. Чтобы выгодно отличаться от конкурентов следует осуществить брендирование одноразовой посуды и упаковки. Пластиковые стаканы с логотипом - отличный способ выделиться, сделать незабываемым название кафе, торговой сети, кондитерской или кафе. Напитки в них выглядят стильно и привлекательно. Это обеспечивает рост продаж и прибыли. Безымянные компании быстро забываются. В современном мире брендирование купольных и пивных стаканов - спасательный круг. Клиенты запомнят именно тот фреш-бар или пивную, чье имя держали в руках. Любителям красивых Инста-фото стакан с оригинальным рисунком становится прекрасным поводом сделать снимок и поделиться им в сети.

Идей, которые помогут сделать продукцию более привлекательной, есть очень много. Помочь их воплотить помогает компания Optipak.