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вторник, 13 июля 2021 16:46

Как сделать кафе или фуд-корт более успешным

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Наладить работу успешного заведения питания или продовольственного предприятия очень трудно. И еще сложнее обеспечить хранение, привлекательную упаковку и реализацию продукции. Справиться с этой задачей под силу только современному производителю одноразовой упаковки для пищевых продуктов и изделий из пластмасс.

Одним из лидеров на этом рынке с 2014 года стала компания Optipak. Она обладает современным оборудованием, высококвалифицированным персоналом, гибкой тактикой продаж и контролем качества на каждом этапе производства.

Использует материалы, которые безопасны и предназначены для пищевых продуктов. Выполняет заказы любой сложности, в том числе создает эксклюзивные пластиковые стаканы с купольной крышкой и многое другое.

  Optipak имеет большой ассортимент продукции для заведений общественного питания
Optipak имеет большой ассортимент продукции для заведений общественного питания

Преимущества компании:

- Индивидуальный подход (максимально гибкие и лояльные условия для налаживания постоянного сотрудничества)
- Гарантия качества продукции (сертифицированное, экологически чистое сырье)
- Полный цикл производства
- Бесплатная доставка постоянным клиентам
- Высокое качество
- Сотрудничество с транспортными компаниями позволяет доставлять товар удобным для заказчика способом.

  Брендированная продукция для вашего фуд-корта или кофейни
Брендированная продукция для вашего фуд-корта или кофейни

Компания Optipak производит продукцию методом формовки и литья по индивидуальным заказам и размерам. Занимается разработкой уникального дизайна, подбором цветового решения, созданием оригинальной пресс-формы и брендированием.

Optipak имеет большой ассортимент продукции для заведений общественного питания:

- Пластиковые стаканы с купольной крышкой разных размеров
- Десертные стаканы и стаканы "Макфлури"
- Крышки для бумажных стаканчиков разного диаметра
- Крышки для молочной продукции
- Пластиковые контейнеры для ягод, фруктов и овощей
- Стаканы под запайку (для соусов)
- Контейнеры для мяса
- Индивидуальный продукт под ваши потребности

  Одноразовые пластиковые стаканы для различных продуктов
Одноразовые пластиковые стаканы для различных продуктов

Качественная посуда, это еще не все. Чтобы выгодно отличаться от конкурентов следует осуществить брендирование одноразовой посуды и упаковки. Пластиковые стаканы с логотипом - отличный способ выделиться, сделать незабываемым название кафе, торговой сети, кондитерской или кафе. Напитки в них выглядят стильно и привлекательно. Это обеспечивает рост продаж и прибыли. Безымянные компании быстро забываются. В современном мире брендирование купольных и пивных стаканов - спасательный круг. Клиенты запомнят именно тот фреш-бар или пивную, чье имя держали в руках. Любителям красивых Инста-фото стакан с оригинальным рисунком становится прекрасным поводом сделать снимок и поделиться им в сети.

Идей, которые помогут сделать продукцию более привлекательной, есть очень много. Помочь их воплотить помогает компания Optipak.

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