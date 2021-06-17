Профессиональные электромонтажные работы в Киеве и области "под ключ" проводят специалисты компании Relicon

Рано или поздно перед каждым владельцем квартиры встает проблема: как сделать качественную электропроводку? Чтобы смонтировать быстро, качественно, недорого и долговечно. Чтобы проводка не нуждалась в особом уходе, не создавала проблем при эксплуатации, не нуждалась дополнительных затрат.

На первый взгляд, от электропроводки дома ничего не зависит. Провода спрятаны под штукатуркой, никогда никто не видит – алюминиевые они или медные, надежные или нет, толстые или тонкие, дорогие или дешевые, в одинарной горючей изоляции или в двойной негорючей. Аналогичная ситуация с предохранителями, розетками, распределительными коробками, щитками и тому подобное. Эти вещи не видно, но от них зависит комфорт, безопасность и спокойствие хозяев.

Если электропроводка сделана качественно и правильно – то ее действительно никто никогда не увидит, она никому не принесет хлопот.

Требования к современному жилью иные, чем были 20-30-40 лет назад. Даже квартиры, сданные в эксплуатацию 10 лет назад, уже не соответствуют современным требованиям. И точно не будут отвечать за 10-15 лет. Потому что с каждым днем в каждой квартире растет количество электроприборов, они нуждаются питания, ухода.

10 правил, как сделать качественную электропроводку

1. Монтаж электропроводки должны делать специалисты. Ни один сосед-кум-брат-сват без специального образования не смонтирует проводку качественно, надежно и безопасно. Профессионалы знают особенности современного оборудования, требования времени, потенциальные потребности хозяев.

2. На безопасности нельзя экономить. Все провода, предохранители, распределительные щитки нужно монтировать с запасом, с учетом потенциальных потребностей и требований. Потому что сегодня вы включаете в розетку только зарядку мобильного телефона, а завтра включите мощный обогреватель. Помните аналогию: перегрузка-перегрев-расплавления-короткое замыкание-пожар-беда.

3. Розеток не бывает много. Даже те, кто сделал их с запасом, за 4-5 лет страдают от нехватки источника питания. Потому что растут требования и количество электроприборов. К примеру, раньше на кухне было достаточно 2-3 розеток, то сегодня мало и 15. Для рабочего места нужно до 10 розеток: для компьютера, монитора, принтера, сканера, телефона, настольной лампы, активных колонок, радио и тому подобное. Это же касается автоматов в распределительном щитке. Должен быть запас.

4. Выбирайте специалиста, называет цены на все свои услуги. Недобросовестные называют низкие цены, а потом набрасывают на дополнительных услугах.

5. Выбирайте специалистов, которые не навязывают конкретное оборудование или услуги. Помните: профессионалы всегда предлагают несколько вариантов и по каждому называют выгоды, недостатки и особенности. Каждый материал имеет и то, и другое.

6. Обращайте внимание на стоимость и сложность обслуживания каждого устройства. Одно дело – смонтировать, другое – постоянно обслуживать. Узнайте стоимость обслуживания у специалиста, которого планируете нанять. Профессионалы обо всем расскажут.

7. Выбирая материалы, прислушайтесь к советам мастеров, а не продавцов в магазинах. Последние заинтересованы продать более дорогие материалы, поскольку имеют от того большую выгоду. Часто предлагают лишние вещи.

8. Профессионалы имеют сертификаты качества своих услуг. У знакомого соседа-электрика их нет, то есть, он ни за что не отвечает.

9. Проверяйте цены на оборудование у нескольких поставщиков. Это позволит не переплачивать.

10. Берите у специалистов все схемы проводов, фиксируйте, где они проходят. Потому что бюудете прибивать очередную картину и точно попадете в провод.

Профессиональные электромонтажные работы в Киеве и области "под ключ" проводят специалисты компании Relicon. Специалисты выполняют все 10 правил.