Как самостоятельно проверить земельный участок перед покупкой

Покупаете дом или земельный участок? Важно не просто купить по хорошей цене. Важно купить ликвидный актив и не потерять в будущем право собственности на него. До передачи аванса продавцу обязательно проведите проверку законности предстоящей сделки и возможности использования земли для задуманных целей.

Проверьте данные Земельного кадастра

Информация обо всех зарегистрированных земельных участках доступна на Публичной кадастровой карте Украины. Найдите участок с кадастровым номером или ориентирами на местности.

Для Вас будет доступна следующая информация:

• данные о площади;

• целевое назначение;

• наложение границ участка на другие земли,

• границы и форма участка.

Подключите дополнительные слои с Архивной информацией, ограничениями, ошибками геометрии и слой Энергетики.

Есть ЭЦП - пересмотрите полную официальную информацию об участке, будут доступны сведения о владельце участка, зарегистрированные ограничения в ее использовании. Для осмотра современного состояния территории вокруг участка перейдите на Карту недвижимости Brok. Используя различные типы подоплеки карты изучите актуальную ситуацию вокруг участка.

Проверьте право собственности на землю

Используя Онлайн кабинет Миниюсту, закажите Информационную справку из госреестра прав собственности. В ней представлена полная информация о реальном владельце участка и арендаторе. Если дом или земля заложены, есть аресты или запреты, в Реестре будут указаны все действующие обременения.

Проверьте, нет ли судебных споров

Экспертное изучение данных Реестра судебных решений снижает риски покупателя в будущем. Причин для судебных споров тысячи. Для анализа можно использовать сайт ЕГРСР, но проще и эффективнее осуществить поиск пользуясь инструментом "Проверки по судебным решением", который доступен в кабинете пользователя, после регистрации на портале Brok.

Изучите градостроительную документацию

Генплан города и строительные нормативы часто противоречат планам покупателей. Возможность строительства и его вид нужно уточнить к покупке участка. Градостроительная документация, как правило, доступна онлайн на официальных сайтах ОМС, нужно потратить время, но разобраться с ней возможно.

Множество участков продаются с целевым назначением, что не соответствует градостроительной документации, а это значит, что Вы не сможете законным путем построиться на такой земле, ведь по генеральному плану в этом месте предусмотрено строительство улицы, или же участок расположен в санитарной зоне предприятия и тому подобное.

Особое внимание нужно уделять земли, расположенной в массиве новой застройки, где территория начинает осваиваться и наличие в кадастре аккуратно нарезанных земельных участков не может быть оправданием или обоснованием незаконной застройки.

Оцените участок на местности

Запах от расположенной рядом птицефермы и гарь от трассы онлайн не почувствовать. Оцените ландшафт, уклон, розу ветров, качество дороги, транспортные пробки. Проверьте качество местной инфраструктуры: магазины, клиники, школы, спортивные залы, пляжи. Убедитесь в реальности фотографий, закажите геодезическое установление границы участка на местности, чтобы лично убедиться в правильности выставленных заборов, наличии заявленной площади и отсутствия возможных пограничных споров. Пообщайтесь с соседями: нет ли споров, как жизнь в этом районе, узнайте историю участка и оцените адекватность соседей.

Хотите обезопасить свою инвестицию - принимайте решение только после того, как проверите участок по всем перечисленным пунктам. Нет времени на анализ и поглощения в себя новых специфических знаний - доверьте проверку земельного участка специалистам землеустроителям интернет портала Brok.

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