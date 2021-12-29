Как провести детоксикацию организма от наркотиков

Употребление наркотиков влияет на работу всех основных органов человека. Психоактивные вещества и токсины накапливаются и могут вызвать смерть. Чтобы предотвратить это следует провести очищение организма.

Детоксикация от наркотиков Киев включает адсорбцию, выведение и нейтрализацию продуктов деструкции. При этом специалисты снимают острый абстинентный синдром, стабилизируют физиологические функции органов наркозависимого человека. Все эти манипуляции позволяют преодолеть физическую зависимость от наркотических веществ.

Детоксикацию в экстренном порядке в условиях специализированного стационара проводят в клинике "МедикоМенте". Специалисты определяют вид наркотических веществ, которые принимал пациент. Устанавливают степень зависимости, уровень интоксикации, определяют состояние внутренних органов и систем, восприимчивость к медицинским препаратам.

На основе результатов обследования определяют тактику проведения детоксикации. Проводят ее в комфортных условиях, безболезненно и эффективно.

Методы детоксикации организма от наркотиков:

• Специфическая детоксикация - на основе медикаментозных препаратов седативного, противосудорожного, обезболивающего, спазмолитического действия. Воздействие наркотика нейтрализуется, ускоряется его распад и выведение. Организм насыщают витаминами и общеукрепляющими препаратами.

• Медикаментозный сон - безопасный метод с пролонгированным воздействием. Процедуры пациенту проводят во время глубокого фармакологического сна. Безболезненно и без вреда организму.

• Ультрабыстрая опиоидная детоксикация (УБОД) - проводится исключительно в специализированной палате интенсивной терапии. Пациента вводят в глубокий наркоз на 8-12 часов. Применяют прямые антагонисты опиатов и блокаторы опиоидных рецепторов - налоксон, налтрексон. Корректируют общее состояние.

На основе результатов диагностики могут проводить аппаратную фильтрацию крови (плазмаферез, гемадсорбции), нейрометаболическую терапию, электронейрокранио стимуляцию и модуляцию, лазерное и ультрафиолетовое облучение крови, общеукрепляющие процедуры.

Детоксикация от наркотиков проводится согласно международным протоколам, с применением уникальных авторских методик. Пациенты находятся под пристальным контролем опытных психиатров, наркологов, анестезиологов и врачей терапевтического профиля.

После очищения организма проводят детальный психоанализ и индивидуальные психотерапевтические сессии. Это помогает мотивировать пациента на полноценное лечение и пробуждает стремление к полному выздоровлению. Поддержка психотерапевта оказывается и после выписки пациента.

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