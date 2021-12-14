Как продать квартиру до Нового года

С осени увеличилось количество желающих реализовать собственное имущество. Из-за высоких коммунальных платежей продается все больше жилья, ранее сдаваемого в аренду. К тому же, все так же велико желание семей расширить жилплощадь, а одиноких людей переехать в квартиру меньших габаритов.

Однако, нужно отметить, что при увеличении предложения квартир и домов, количество покупателей на них не так велико. Поэтому, если Вам нужно быстро продать свою недвижимость, стоит рассмотреть срочный выкуп квартир.

Как быстро продать жилье

Сегодняшний рынок недвижимости предполагает несколько возможностей для реализации имущества:

• собственными силами (чаще всего это довольно долгий и трудоемкий процесс, растягивающийся на несколько месяцев, а иногда даже лет, особенно при неправильно установленной цене на имущество);

• с привлечением риэлторских услуг (за которые нужно платить комиссионные, а цена жилья при этом может значительно снизиться, непосредственно же продажа может растянуться минимум на неделю, а иногда и на месяцы);

• с помощью организаций, специализирующихся на срочном выкупе (сделка происходит намного быстрее).

На рынке недвижимости работает несколько частных компаний, предлагающих быстро выкупить жилье. Суть их работы сводится к тому, что продавцу выплачивается установленный процент от оценочной стоимости имущества.

Преимущества срочного выкупа недвижимости

Сотрудничество с частными финансовыми институтами, осуществляющими выкуп квартир, дает ряд преимуществ продавцу недвижимости:

• нет необходимости искать и ждать прямого покупателя;

• не нужно давать рекламные объявления;

• исключается сотрудничество с риэлторами и оплата их услуг;

• деньги можно получить быстро (например, при обращении к компании "Status Finance" сделка может быть проведена в течение суток, при этом по Вашему обращению уже в течение 7 минут будет дан ответ).

Финансовые институты, как правило, осуществляют выплату денежных средств наличными в банковском учреждении или у нотариуса сразу после подписания договора купли-продажи. Это облегчает дальнейшее использование денег.

При этом, например, "Status Finance" проводит выкуп даже проблемных квартир. К тому же, компания берет на себя дополнительные расходы по сделке и переоформлению жилья.

"Status Finance" самостоятельно оплачивает услуги оценщика и нотариуса, а клиент при этом имеет возможность получить до 90 % оценочной стоимости имущества.

Условия срочной покупки недвижимости частными компаниями выгодны. Однако даже они рассматривают далеко не все имущество. Так, компания "Status Finance" на данный момент проводит только выкуп квартир, размещенных в Киеве и Киевской области. Жителям остальных регионов есть смысл задуматься над тем, чтобы взять кредит под залог недвижимости, постепенно продавая собственное жилье по рыночной стоимости.

У Вас "горит" задаток или срочно нужно продать жилье? "Status Finance" поможет решить этот вопрос всего за день. Звоните менеджеру компании по номеру +38(063)182-1111 уже сейчас.