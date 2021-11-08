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понедельник, 08 ноября 2021 11:16

Как при помощи Viber организовать маркетинговую рассылку к Черной пятнице

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  Viber – один из самых популярных мессенджеров в мире
Viber – один из самых популярных мессенджеров в мире

Черная пятница (Black Friday) – ежегодный праздник шопинга и грандиозных скидок, который проводится каждую четвертую пятницу ноября. Как правило, период интернет-распродаж длится 3 дня. К рекламной кампании нужно подготовиться заранее.

Подготовка к рассылке

Перед формулировкой предложений и созданием рекламы нужно определиться с такими моментами:

• ассортимент товаров/услуг, которые будут предложены;
• размер скидок;
• дополнительные "плюшки".

Далее стоит позаботиться о выборе инструментов для рассылки. На данный момент существует множество видов маркетинговых рассылок, например:
• email
Вайбер рассылки
• рассылки в Telegram
• PUSH-оповещения и т. д.

Топ-7 полезных советов для Viber-рассылки к Черной пятнице

Viber – один из самых популярных мессенджеров в мире, поэтому множество компаний используют его как эффективный инструмент маркетинга. Рассылка к Черной пятнице в Вайбере будет более успешной, если:

1. Получить альфа-имя – название бренда в строке "отправитель". Альфа-имя не только позволяет осуществлять рассылку, но и обеспечивает узнаваемость бренда, а также повышает шансы на прочтение сообщения.

2. Дать клиенту максимально подробную и структурированную информацию. В одном вайбер-сообщении может вместиться 1000 знаков. Этого количества достаточно для описания всех деталей рекламного предложения.

3. Оставить контактные номера телефонов для обратной связи. Важно не забыть в конце сообщения указать контактные номера компании, чтобы клиент мог позвонить в случае возникновения вопросов.

4. Использовать изображения. Люди всегда обращают больше внимания на картинки, чем на текст. Поэтому следует хорошо продумать дизайн рекламных баннеров.

5. Добавить призывы к действию. Чтобы клиент совершил действие, его нужно правильно к нему подтолкнуть. Для этого призыв к действию должен быть на баннере, в тексте и активной кнопке.

6. Использовать эмодзи. Эти замечательные специальные символы помогут добавить эмоциональную окраску любому тексту. Главное, не переусердствовать с их количеством.

7. Отправить промокоды на скидку. Скидочный промокод – предложение, от которого мало кто отказывается. Такая "плюшка" повышает шансы на совершение покупки.

Если правильно подойти к организации рассылки к Черной пятнице и следовать перечисленным рекомендациям, можно за несколько дней повысить узнаваемость бренда, укрепить отношения со старыми клиентами и получить месячную (и более) выручку.

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Дата
08
ноября

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