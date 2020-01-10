Как правильно выбрать шкаф-купе

Практичная и удобная мебель помогает обеспечить комфортное проживание каждого человека. Особенно это касается такого момента, когда нужно разместить свои вещи. Оптимальным вариантом является шкаф-купе. Перед тем, как его покупать, необходимо учитывать различные нюансы. Ведь такое приобретение прослужит вам не один год.
Особенности выбора
Выбирая шкаф-купе, следует обратить внимание на основные критерии.
1. Габариты. Ширина, высота и глубина зависят от помещения, где планируется расположить шкаф.
2. Материал. При производстве шкафов-купе используют ДСП, МДФ и натуральную древесину. Выбор материала влияет не только на эксплуатационные характеристики, но и цену мебели. Самым дорогим считается шкаф из натурального дерева, а самым дешевым — из древесно-стружечной плиты.
3. Материал для изготовления дверей. Это могут быть зеркала, различные стекла, фотопечать, кожа.
4. Механизм открывания дверей. Есть по монорельсу и на роликах по специальному пазу.
5. Количество дверей. Двухдверный шкаф-купе — это классика. Бывают трехдверные и больше.
6. Профиль. Делают из стали или алюминия.
7. Внутренняя планировка. Надо заранее продумать верхний, средний и нижний уровни шкафа.
8. Сочетаемость по дизайну и цвету с комнатой.
9. Разновидность шкафа-купе. Различают прямой и угловой шкаф. Последний вид бывает приставным и трапециевидным. Если помещение маленькое, лучше заказать приставной шкаф.
Немаловажно учесть и такой аспект, как подложка. Не у всех в помещении ровный пол. Для того чтобы избежать сбоев в работе дверного механизма, ставят специальную подложку. Поэтому шкаф-купе легко и просто установить в любой комнате.
Где можно установить шкаф-купе?
Современные шкафы-купе можно расположить в любой части дома или квартиры. К примеру, в прихожей будет уместным небольшой шкаф для верхней одежды, обуви, зонтов, сумок.
В спальне в шкаф-купе удобно складывать постельное белье, одежду и другие предметы. Уместным будет большое зеркало на двери шкафа. Оно позволит не только любоваться своим изображением, но и визуально расширит размеры помещения.
Если возникло желание установить шкаф-купе в гостиной, надо продумать:
• наличие открытых секций;
• большую вместимость;
• нишу для телевизора, компьютера.
Гармонично выглядит шкаф-купе в детской. Он должен быть изготовлен из экологически чистых материалов. Зеркала и стекла исключаются.
Для кабинета также можно заказать шкаф-купе. Книги, документы хорошо сохраняются от солнца и пыли за зеркальными или глухими дверцами. Офисные папки удобно разместить в открытых нишах.
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