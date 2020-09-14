Как правильно выбрать насос для скважины

Иметь собственный дом считается престижно. Жить в нем гораздо комфортнее чем в многоквартирном доме. В загородной застройке каждый находит для себя свои плюсы. И всех современных людей объединяет желание иметь доступ к удобствам. Кому-то достаточно элементарных, а кто-то стремится лишь к высококачественным условиям жизни. Их можно создать только при отсутствии проблем с коммуникациями и инфраструктурой.

В первую очередь стоит позаботиться о самом важном ресурсе - воде. За городом нельзя просто врезаться в трубу водопровода и закрыть этот вопрос. Нужно делать колодец или скважину.

Преимуществом колодца является более низкая стоимость. Но туда попадают отходы человеческой деятельности, которые лишь частично отфильтровуются почвой и нужно часто дезинфицировать воду. Если это владелец еще может сделать, то справиться с пересыханием колодца – невозможно. Явление очень распространено из-за засушливой погоды.

Поэтому более надежным и безопасным источником воды на загородном участке является скважина.

Преимуществ у нее больше чем у колодца:

• бурение осуществляется за один день;

• для обустройства используют малогабаритную технику;

• содержание продуктов отходов человеческой деятельности минимальное;

• бесперебойное водоснабжение, независимо от времени года;

• исключается возможность загрязнения поверхностными водами;

• не важна регулярность использования;

• срок службы до 50 лет;

• не требует чистки.

После бурения скважины нужно установить насосное оборудование. Их выбор зависит от глубины водозабора, объемов подачи воды и необходимого давления.

Виды насосов:

1. Глубинные - оснащены специальным герметичным корпусом, потому что размещаются в воде. Детали изготавливаются из коррозионностойких материалов. Они мощные, тихо работают, не нуждаются в дополнительном охлаждении и просты в обслуживании.

2. Полуглубинные - монтируют между двигателем и водой. Забор делается через патрубок. Сочетают преимущества глубинных и поверхностных насосов.

3. Поверхностные - устанавливают вне емкостей, в специально оборудованных местах. Их ценят за простой монтаж и удобство в обслуживании.

Подобрать глубинный насос для скважины и получить квалифицированную консультацию, Вы можете у специалистов компании Гидромаш Инжиниринг на сайте https://gme.in.ua/nasosy/glubinnye-nasosy. Компания реализует насосное оборудование ведущих европейских производителей Grundfos, Pedrollo, Wilo, Hydro-Vacuum, Calpeda и Zenit.

Кроме насосов, есть возможность выбрать трубопроводную арматуру, автоматику, котлы, баки, трубы, фильтры для воды и другие приспособления, необходимые для установки коммуникативных систем бытового и промышленного назначения.

Все изделия проверяются. Изготовлены из коррозионностойких сплавов или пластика повышенной прочности. При подборе труб предпочтение отдается изделиям из гибкого материала, устойчивого по отношению к гидроударам.