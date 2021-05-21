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понедельник, 24 мая 2021 09:00

Как правильно выбрать мужскую сумку

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Быть более организованными помогают качественные мужские сумки. Позволяют держать под рукой телефон, записную книжку, кошелек и еще много необходимого. Большинство производителей разрабатывают аксессуары в разных стилях, поэтому могут полноценно дополнить любой образ.

Мужские сумки различаются между собой по способу ношения: через плечо, с ручками или на пояс. Все они имеют множество вариаций. Чтобы удобно было купить мужскую сумку, рекомендуем просмотреть каталог интернет-магазина MODNOTAK по ссылке. Вы убедитесь, что молодежные сумки могут быть оригинальными и в то же время функциональными.

 

Самые распространенные мужские сумки, которые пользуются спросом украинцев:

• Портфель - неотъемлемый атрибут многих деловых людей. Вместительный и солидный.
• Барсетка – популярная повседневная сумка, которая вмещает телефон, ключи, водительские документы и портмоне. Имеет ручку для удобного ношения и дополнительно ремень через плечо.
• Сумка для ноутбука - молодежная и одновременно деловая. Носится через плечо или за ручки. Аксессуар необходим, когда нужно брать ноутбук и документы формата А4 с собой.
• Мессенджер -популярна среди молодых бизнесменов и активных людей. Имеет много карманов которые подходят для планшета, телефона и других необходимых мелочей.
• Бананка - пользуется вниманием мужчин, которые учитывают модные тенденции и удобство в использовании. Вмещает в себе мелкие вещи и подходит для прогулок.

 

Из какого материала лучше купить сумку мужчине

Сумки изготавливают из различных материалов: кожи, кожзаменителя, текстиля. Лучший вариант - натуральная кожа. Она износостойкая, неприхотливая и всегда в тренде. При выборе кожаной сумки нужно обратить внимание, что натуральный материал бывает разного качества и отделки. От этого будет зависеть и цена на готовое изделие. Кожа растительного дубления - высочайшего качества, а кожа лишь крашенная сверху будет дешевой стоимости. Запах должен быть мягким, не отдавать химией. На ощупь кожа мягкая, а швы должны быть ровные. Фурнитура должна работать легко и непринужденно. На вид и ощущение должен быть настоящий метал , а не хрупкие сплавы.

 

На что надо обратить внимание

Выбирая сумку на сайте интернет-магазина Modnotak, можно воспользоваться удобными фильтрами и сортировкой ассортимента товаров по стоимости. Критериями качества следует пользоваться как при покупке бюджетных вариантов, так и более дорогих кожаных сумок. Если стоимость сумки среднего размера до 1500 грн - это хорошая, но бюджетного качества. В ней будут более простые материалы и обычный дизайн. Дорогой сегмент отличается учетом модных тенденций, лучшей фурнитурой и подкладкой. Качественные аксессуары всегда имеют однородную структуру кожи со всех сторон.

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