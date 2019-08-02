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пятница, 02 августа 2019 19:17

Как правильно выбрать микрофон для мужского вокала

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Покупая любое звуковое оборудование, необходимо определиться с конечной точкой результата покупки, четко понимать, для чего нужна аппаратура. Это касается и покупки микрофона.

При выборе оптимального варианта покупки необходимо понимать, что не существует двух идеально подходящих моделей микрофона для человека. В этом вопросе следует разобраться более подробно, особенно, если нужна модель микрофона с определенной специализацией. Если Вы хотите купить микрофон для мужского вокала в лучшем интернет-магазине Украины "Intermuzika", рекомендуем Вам ознакомиться со следующей информацией.

Компания Audio-Technica по праву является одним из ведущих производителей звукового оборудования. Она признана лидером аудиоиндустрии со стажем более чем 50 лет. Компания начинала свой путь с проигрывателей грампластинок, а в наши дни производит самое современное звуковое оборудование.

В Audio-Technica представлены модели микрофонов для мужского вокала:

  • - модель для начального уровня – вокальный микрофон Audio-Technica PRO61;
  • - для профи – Audio-Technica ATM710;
  • - элит серия – вокальный микрофон Audio-Technica AE6100.

Вокальный микрофон Audio-Technica PRO61

PRO61 – это гиперкардиоидный динамический вокальный микрофон. Эта модель - лидер в серии PRO.

Его особенности и преимущества:

  • - защита от задувания, что дает преимущества при использовании микрофона на открытом пространстве;
  • - неодимовый магнит Hi-energy, который обеспечивает высокое качество передаваемого звука;
  • - улучшенный внутренний подвес, понижающий уровень шумов;
  • - позолоченные контакты с повышенной коррозийной стойкостью;
  • - двойное защитное покрытие головки микрофона.

Модель ATM710

Audio-Technica ATM710 – конденсаторный вокальный микрофон с исключительно точной передачей вокала.

Особенности и преимущества ATM710:

  • - защита от задувания обеспечивается многоступенчатой решеткой;
  • - отсечение внешних шумов и изоляция основного сигнала;
  • - прочная металлическая конструкция микрофона.

Вокальный микрофон Audio-Technica AE6100

Audio-Technica AE6100 – это гиперкардиоидный динамический вокальный микрофон для концертной работы с минимальной обратной связью.

Особенности:

  • - самый высокий контроль звука при использовании на сцене;
  • - отличная антишоковая защита;
  • - минимальная обратная связь;
  • - защита от задувания обеспечивается многоступенчатой решеткой.
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