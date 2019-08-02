Как правильно выбрать микрофон для мужского вокала

Покупая любое звуковое оборудование, необходимо определиться с конечной точкой результата покупки, четко понимать, для чего нужна аппаратура. Это касается и покупки микрофона.
При выборе оптимального варианта покупки необходимо понимать, что не существует двух идеально подходящих моделей микрофона для человека. В этом вопросе следует разобраться более подробно, особенно, если нужна модель микрофона с определенной специализацией. Если Вы хотите купить микрофон для мужского вокала в лучшем интернет-магазине Украины "Intermuzika", рекомендуем Вам ознакомиться со следующей информацией.
Компания Audio-Technica по праву является одним из ведущих производителей звукового оборудования. Она признана лидером аудиоиндустрии со стажем более чем 50 лет. Компания начинала свой путь с проигрывателей грампластинок, а в наши дни производит самое современное звуковое оборудование.
В Audio-Technica представлены модели микрофонов для мужского вокала:
- - модель для начального уровня – вокальный микрофон Audio-Technica PRO61;
- - для профи – Audio-Technica ATM710;
- - элит серия – вокальный микрофон Audio-Technica AE6100.
Вокальный микрофон Audio-Technica PRO61
PRO61 – это гиперкардиоидный динамический вокальный микрофон. Эта модель - лидер в серии PRO.
Его особенности и преимущества:
- - защита от задувания, что дает преимущества при использовании микрофона на открытом пространстве;
- - неодимовый магнит Hi-energy, который обеспечивает высокое качество передаваемого звука;
- - улучшенный внутренний подвес, понижающий уровень шумов;
- - позолоченные контакты с повышенной коррозийной стойкостью;
- - двойное защитное покрытие головки микрофона.
Модель ATM710
Audio-Technica ATM710 – конденсаторный вокальный микрофон с исключительно точной передачей вокала.
Особенности и преимущества ATM710:
- - защита от задувания обеспечивается многоступенчатой решеткой;
- - отсечение внешних шумов и изоляция основного сигнала;
- - прочная металлическая конструкция микрофона.
Вокальный микрофон Audio-Technica AE6100
Audio-Technica AE6100 – это гиперкардиоидный динамический вокальный микрофон для концертной работы с минимальной обратной связью.
Особенности:
- - самый высокий контроль звука при использовании на сцене;
- - отличная антишоковая защита;
- - минимальная обратная связь;
- - защита от задувания обеспечивается многоступенчатой решеткой.
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