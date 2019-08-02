Как правильно выбрать микрофон для мужского вокала

Покупая любое звуковое оборудование, необходимо определиться с конечной точкой результата покупки, четко понимать, для чего нужна аппаратура. Это касается и покупки микрофона.

При выборе оптимального варианта покупки необходимо понимать, что не существует двух идеально подходящих моделей микрофона для человека. В этом вопросе следует разобраться более подробно, особенно, если нужна модель микрофона с определенной специализацией. Если Вы хотите купить микрофон для мужского вокала в лучшем интернет-магазине Украины "Intermuzika", рекомендуем Вам ознакомиться со следующей информацией.

Компания Audio-Technica по праву является одним из ведущих производителей звукового оборудования. Она признана лидером аудиоиндустрии со стажем более чем 50 лет. Компания начинала свой путь с проигрывателей грампластинок, а в наши дни производит самое современное звуковое оборудование.

В Audio-Technica представлены модели микрофонов для мужского вокала:

- модель для начального уровня – вокальный микрофон Audio-Technica PRO61;

- для профи – Audio-Technica ATM710;

- элит серия – вокальный микрофон Audio-Technica AE6100.

Вокальный микрофон Audio-Technica PRO61

PRO61 – это гиперкардиоидный динамический вокальный микрофон. Эта модель - лидер в серии PRO.

Его особенности и преимущества:

- защита от задувания, что дает преимущества при использовании микрофона на открытом пространстве;

- неодимовый магнит Hi-energy, который обеспечивает высокое качество передаваемого звука;

- улучшенный внутренний подвес, понижающий уровень шумов;

- позолоченные контакты с повышенной коррозийной стойкостью;

- двойное защитное покрытие головки микрофона.

Модель ATM710

Audio-Technica ATM710 – конденсаторный вокальный микрофон с исключительно точной передачей вокала.

Особенности и преимущества ATM710:

- защита от задувания обеспечивается многоступенчатой решеткой;

- отсечение внешних шумов и изоляция основного сигнала;

- прочная металлическая конструкция микрофона.

Вокальный микрофон Audio-Technica AE6100

Audio-Technica AE6100 – это гиперкардиоидный динамический вокальный микрофон для концертной работы с минимальной обратной связью.

Особенности:

- самый высокий контроль звука при использовании на сцене;

- отличная антишоковая защита;

- минимальная обратная связь;

- защита от задувания обеспечивается многоступенчатой решеткой.