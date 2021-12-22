➤ Сегодня многие автомобилисты отдает предпочтение литым дискам ⏩ Как правильно выбрать литые диски ✔️ Покупка легкосплавных дисков: на что обратить внимание

Одним из важнейших условий комфортной безопасной езды на автомобиле является грамотный подход к выбору шин. И тут вопрос возникает об одной из их составляющих – диске. Сегодня, вместе с уже привычными штампованными комплектующими из алюминия, производители предлагают их более современный вариант – литые диски. Популярностью у потребителей пользуются изделия с литыми колесными дисками польского бренда Дебица. Купить шины Debica в Киеве можно в специализированном интернет-магазине "Шины и Диски".

Плюсы и минусы литья

Сегодня многие автомобилисты отдают предпочтение литым дискам при выборе колес для своего авто благодаря оптимальному соотношению высоких эксплуатационных качеств таких изделий и их сравнительно невысокой стоимости. Своей популярности литье также обязано:

небольшому весу, что обеспечивает автомобилю маневренность и динамичность, позволяет уменьшить расходы на топливо, увеличивает время работы подвески; наличия высокого уровня теплопроводности, не допускающего перегрева тормозной системы; использованию при производстве изделий специального слоя, что защищает его от появления оксидной пленки в виде ржавчины; геометрической точности изготовления, благодаря которой балансировка достигает точной посадки.

Широкий ряд предлагаемых моделей позволяет конкретному авто иметь эффектный яркий внешний вид, а владельцу ТС проявить свой индивидуальный вкус. Но вместе с большим количеством преимуществ литых изделий есть у них и некоторые "минусы". Это касается прежде всего хрупкости литья. При повышенной нагрузке, а также при ударах диски могут деформироваться, а в отдельных случаях – просто раскалываться. Отремонтировать их в таком случае не представляется возможным.

Как правильно выбрать литые диски

Чтобы минимизировать возможные риски, выбирать нужно подходящие к данному автомобилю изделия. Для этого необходимо комплектовать транспортное средство шинами с литыми дисками с учетом ряда параметров. Наиболее важными из них являются:

ширина обода или посадочная ширина и размер кольца или посадочный диаметр (он должен быть таким же, как посадочный диаметр шины); диаметр круга отверстий для фиксации и их количество; сопоставимость размера посадочного отверстия и ступицы авто; промежуток между центральной осью симметрии и креплением обода; количество выступов хампов, от которых зависит надежность фиксации шины.

Различные модели автомобилей имеют конкретные параметры, перечисленные выше. Просто нужно выбирать шины с дисками, которые имеют те же показатели, что и конкретное авто. И тогда срок их работы "без сюрпризов" будет наиболее длительным.

Покупка легкосплавных дисков: на что обратить внимание

Зная основные параметры изделий, можно отправляться искать оптимальный для своего автомобиля вариант. Учитывать необходимо его марку и модель. Покупка дисков будет наиболее удачной, если удастся найти изделия, предназначенные именно для вашей модели. Помочь в поиске может таблица соответствия определенным маркам транспортных средств. Обращать внимание нужно и на предполагаемые условия эксплуатации покупки. Например, для лесистой или каменистой местности, грунтовых дорог нужны изделия более прочные, чем для асфальтированных трасс.Важное значение имеет и материал изготовления дисков. Это может быть магний или алюминий. Сопоставив его свойства с будущими задачами, которые придется выполнять изделиям, можно выбрать лучший для себя вариант. Характерными особенностями алюминиевых дисков являются:

устойчивость к коррозии, поскольку они покрыты оксидной пленкой; высокая прочность и защита от механических повреждений почвой, гравием, песком, льдом и снегом; устойчивость к химическим агрессивным веществам типа тяжелых солей, реактивов против гололеда, бытовой химии.

Что касается магниевых комплектующих, они отличаются высокой прочностью, несмотря на свой небольшой вес. Но также присутствующая на них оксидная пленка менее эффективна, чем на алюминиевых аналогах. Поэтому лучшими в настоящее время специалисты считают легкосплавные алюминиевые сплавы.