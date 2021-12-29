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четверг, 30 декабря 2021 12:24

Как поздравляли с Новым годом в популярной школе - яркие фото
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В новой современной школе сети учебных заведений Astor School закончился первый семестр работы.

 

Открыли школу в поселке Гатное под Киевом в 2021 году. Расположена на берегу озера жилого комплекса "Озерный Гай". Это общеобразовательная школа полного дня и детский сад.

Для учеников здесь обустроили просторные классы, медпункт и столовую с собственной кухней. Дети питаются пять раз в день. Меню разрабатывает шеф-повар. Предлагают здесь и диетическое, вегетарианское и другие специальные блюда.

 

В школе проводятся спортивные соревнования для поддержания здорового образа жизни и развития личности. После уроков с детьми проводят время учителя, помогают выполнять домашние задания и улучшать успеваемость. Учащиеся могут посещать кружки. Для выбора дают около 20 разных дополнительных занятий.

Завершили первый семестр празднованием новогодних праздников и приветствием учеников с Новым годом. Для детей пригласили Деда Мороза, который дарил каждому ученику школы сладкие подарки и проводил разнообразные конкурсы.

 

Коробки с конфетами давал после того, как расскажут стишки. Детей также проверяли на смекалку. Они должны были найти отличия на картинках и отгадать загадки. Лучшим давали поощрительные призы.

Astor School призвана на воспитание успешных людей. Учат здесь по украинской программе образования. По философии школы, к каждому ученику ищут индивидуальный подход и учитывают его психологические особенности, чтобы раскрыть таланты и способности.

Дети с первого класса изучают бизнес грамотность и основы лидерства. Их мотивируют учиться, достигать своих целей, поощряют. Поэтому в этот день награждали лучших учеников и дарили ценные призы не только за успехи в учебе, но и за творческие, спортивные и другие таланты. За первое место дарили квадрокоптер.

 

Всего в 2021 году сеть Astor School открыла три учебных заведения. Кроме Гатного, работает начальная школа в Крюковщине и полная общая в Межигорье. Воспитывают детей в школах в Белогородке и Ирпене.

Работают в учебных заведениях и учат детей исключительно дипломированные специалисты с многолетним опытом работы.

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Дата
30
декабря

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