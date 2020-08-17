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понедельник, 17 августа 2020 15:31

Как подключить оплату для сайта на Bitrix

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  Инструменты Interkassa для платформ на Bitrix – это специальные модули, которые предназначены для обеспечения эффективного функционирования различных веб-проектов
Инструменты Interkassa для платформ на Bitrix – это специальные модули, которые предназначены для обеспечения эффективного функционирования различных веб-проектов

Interkassa – современная платёжная онлайн-система, которая обеспечивает моментальные денежные переводы через интернет.

Платёжный агрегатор предоставляет полностью готовые решения для наиболее популярных CMS. Поэтому вы можете без проблем использовать платёжные системы для веб-ресурсов на Bitrix.

Инструменты Interkassa для платформ на Bitrix – это специальные модули, которые предназначены для обеспечения эффективного функционирования различных веб-проектов.

Использование платёжных инструментов для "Битрикс" предусматривает поддержание 26 видов интернет-платформ: онлайн-маркетов, форумов, блогов, контента, рекламных блоков и пр. Софт имеет просто и интуитивно понятный интерфейс, поэтому настраивать и применять его могут как профессиональные разработчики, так и малоопытные пользователи.

Среди достоинств модулей Interkassa для Bitrix можно выделить:

• кроссплатформенность: подходит для разных видов веб-проектов;
• гибкость сохранения важных файлов и сведений;
• лёгкость интеграции с программой "1С:Предприятие";
• высокий уровень безопасности;
• простой интерфейс, удобное администрирование;
• автоматические частые обновления;
• возможность быстро создать мобильный софт для интернет-магазинов и устройств с ОС Андроид;
• подробные инструкции, компетентная техподдержка;
• отдельная сетевая инфраструктура CDN, обеспечивающая удобное хранение статистики;
• сверхбыстрое функционирование;
• встроенные механизмы безопасности с мощным фреймворком;
• сохранение данных даже при ограничении ресурсов на виртуальных хостингах.

Для установки модуля скачайте подходящий архив, распакуйте его, скопируйте на серверы каталог upload, выберите в административной панели "Интеркасса" в качестве главного способа оплаты, а также введите соответствующие настройки (включая ключи, номера личных кошельков и карт).

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