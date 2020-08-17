Как подключить оплату для сайта на Bitrix

Interkassa – современная платёжная онлайн-система, которая обеспечивает моментальные денежные переводы через интернет.
Платёжный агрегатор предоставляет полностью готовые решения для наиболее популярных CMS. Поэтому вы можете без проблем использовать платёжные системы для веб-ресурсов на Bitrix.
Инструменты Interkassa для платформ на Bitrix – это специальные модули, которые предназначены для обеспечения эффективного функционирования различных веб-проектов.
Использование платёжных инструментов для "Битрикс" предусматривает поддержание 26 видов интернет-платформ: онлайн-маркетов, форумов, блогов, контента, рекламных блоков и пр. Софт имеет просто и интуитивно понятный интерфейс, поэтому настраивать и применять его могут как профессиональные разработчики, так и малоопытные пользователи.
Среди достоинств модулей Interkassa для Bitrix можно выделить:
Для установки модуля скачайте подходящий архив, распакуйте его, скопируйте на серверы каталог upload, выберите в административной панели "Интеркасса" в качестве главного способа оплаты, а также введите соответствующие настройки (включая ключи, номера личных кошельков и карт).
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