Как подключить оплату для сайта на Bitrix

Инструменты Interkassa для платформ на Bitrix – это специальные модули, которые предназначены для обеспечения эффективного функционирования различных веб-проектов

Interkassa – современная платёжная онлайн-система, которая обеспечивает моментальные денежные переводы через интернет.

Платёжный агрегатор предоставляет полностью готовые решения для наиболее популярных CMS. Поэтому вы можете без проблем использовать платёжные системы для веб-ресурсов на Bitrix.

Инструменты Interkassa для платформ на Bitrix – это специальные модули, которые предназначены для обеспечения эффективного функционирования различных веб-проектов.

Использование платёжных инструментов для "Битрикс" предусматривает поддержание 26 видов интернет-платформ: онлайн-маркетов, форумов, блогов, контента, рекламных блоков и пр. Софт имеет просто и интуитивно понятный интерфейс, поэтому настраивать и применять его могут как профессиональные разработчики, так и малоопытные пользователи.

Среди достоинств модулей Interkassa для Bitrix можно выделить:

• кроссплатформенность: подходит для разных видов веб-проектов;

• гибкость сохранения важных файлов и сведений;

• лёгкость интеграции с программой "1С:Предприятие";

• высокий уровень безопасности;

• простой интерфейс, удобное администрирование;

• автоматические частые обновления;

• возможность быстро создать мобильный софт для интернет-магазинов и устройств с ОС Андроид;

• подробные инструкции, компетентная техподдержка;

• отдельная сетевая инфраструктура CDN, обеспечивающая удобное хранение статистики;

• сверхбыстрое функционирование;

• встроенные механизмы безопасности с мощным фреймворком;

• сохранение данных даже при ограничении ресурсов на виртуальных хостингах.

Для установки модуля скачайте подходящий архив, распакуйте его, скопируйте на серверы каталог upload, выберите в административной панели "Интеркасса" в качестве главного способа оплаты, а также введите соответствующие настройки (включая ключи, номера личных кошельков и карт).